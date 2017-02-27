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Лидеры "СКА-Хабаровска" вернутся в строй к возобновлению сезона

Лидеры "СКА-Хабаровска" вернутся в строй к возобновлению сезона
Руслан Корян и Максим Казанков восстанавливаются после полученных травм
8 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» возобновит участие в первенстве ФНЛ 8 марта. К этому времени в строй должны вернуться лидеры клуба. Так, Руслан Корян уже занимается в общей группе и даже успел сыграть в Кубке ФНЛ

«К сожалению, его беспокоила хроническая травма голеностопа, лечение которой заняло достаточно времени. Максиму Казанкову была сделана операция на коленном суставе — это ещё отголоски прошлого сезона. На первом сборе он почувствовал дискомфорт в колене, и нами было принято решение провести дополнительное обследование, по результатам которого ему была рекомендована операция, которая и была безотлагательно проведена, дабы дать Максиму возможность лучше восстановиться и успеть присоединиться к команде до начала сезона», — рассказал клубной пресс-службе 10главный тренер команды Андрей Гордеев.

Сейчас тренерский штаб старается вывести этих футболистов на нужный уровень функциональной подготовки, чтобы в ближайшее время они достигли необходимых игровых кондиций. У остальных игроков, прошедших сборы, травм нет, беспокойство вызывают только новички, у которых обострились старые травмы или получили новые на кубковых матчах.

«Макс  Астафьева в последней игре неудачно столкнулся с соперником. Очень такое, жёсткое столкновение было на противоходе. Сейчас его беспокоят боли в спине, и это дискомфорт мешал ему в игре. Но сейчас у нас будет короткая пауза, и наши врачи говорят, что за это время Максим успеет восстановиться и всё у него будет нормально. Серьёзного повреждения, слава Богу, удалось избежать. Ну, а в целом, мы сегодня контролируем ситуацию, все сегодня тренируются в общей группе. Дальше будем смотреть по ситуации. Играть, разумеется, будут те, кто на данную минуту лучше функционально готов», — отметил Андрей Гордеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на Кубке ФНЛ «армейцы» проиграли матч за девятое место и вернулись домой. В Международный женский день они возобновят сезон. Первым соперником команды из дальневосточной столицы станет воронежский «Факел». На домашнем поле «красно-синие» сыграют 12 марта. 

 
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