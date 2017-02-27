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С улиц Хабаровска почти исчезнет канадский тополь

С улиц Хабаровска почти исчезнет канадский тополь
Предприятие "Горзеленстрой" подготовило для горожан сюрприз ко Дню города
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Специалисты «Горзеленстроя» планируют практически полностью убрать с улиц Хабаровска тополя и вязы. Кроме того, что они являются одной из причин аллергий, их массивные стволы и слабая корневая система представляют угрозу как для людей, так и для имущества. Под порывами ветра эти виды деревьев чаще остальных падают, при этом цепляя электролинии, ломая крыши домов и повреждая автомобили.

Правда, совсем тополя из города не исчезнут, просто численность их будет очень мала и поменяется дислокация, а вместо ныне растущего канадского тополя будет расти тополь серебристый. Этот вид менее «пушистый». В этом году с городской администрацией для посадки согласованы хвойные и лиственные виды деревьев. К радости многих горожан, среди запланированных растений тополей нет: только сосны, ели, лиственницы, дубы, ясени, клёны и орех.


 

Как уже писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сейчас предприятие усердно готовится к празднованию 8 марта, выращивая тюльпаны. Около 12 тысяч цветков семи видов сможет порадовать горожанок в Международный женский день.

Несмотря на предпраздничные заботы, руководство «Горзеленстроя» не забывает о предстоящем весенне-летнем периоде. В теплицах предприятия уже начался всход цветов, предназначенных для украшения города. Среди крохотных саженцев есть традиционные петунии, колокольчики, бархатцы. Как заверил директор, в этом сезоне будут и новинки, правда, раскрывать секреты он не стал.


 

 

 

«В этом году, согласно утверждённому муниципальному заданию — подчёркиваю, это то, что финансирует непосредственно бюджет города, — мы должны вырастить и высадить в городе 450 тысяч цветов. Места высадки традиционные: бульвары, объёмные конструкции, подвесные элементы цветочного оформления — то, что традиционно в Хабаровске было. На Уссурийском бульваре в районе нижнего пруда что-то будет, а что там будет — останется загадкой, чтобы для горожан это был подарок ко Дню города. Также мы выиграли аукцион по оформлению площади имени Ленина. Поэтому мы ещё будем выращивать 250 тысяч цветов. В общем, это порядка 700 тысяч цветов», — сообщил директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв.


 

 

 

Цветущий ковёр будет покрывать не только клумбы площадей, парков и бульваров. Композиции украсят все автомобильные развязки и эстакады — это будут высаженные в открытый грунт растения и подвесные конструкции.

Кроме цветников на улицах города появятся молодые деревья. Преимущественно их высадят вдоль улиц Краснореченской и Пионерской — вместо тех, что спилили во время работ по реконструкции автомобильных дорог.

«Кроме цветов муниципальным заданием установлена посадка зеленых насаждений. Это 2200 деревьев мы должны посадить. В весенний период — 1000 деревьев ко дню города, ещё 1200 — в осенний период. Будет много работ связано с ландшафтным оформлением, проекты озеленения улиц Пионерской и Краснореченской мэром одобрены. Будут высажены деревья ценных пород. Улицу (Пионерскую — прим. ред.) будут приводить в гостевой вид», — поделился Георгий Лаптиёв.

 
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