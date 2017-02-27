В Хабаровском крае ребёнок чуть не задохнулся по вине матери

В Комсомольском районе перед судом предстала местная жительница, которая продержала своего малолетнего ребёнка семь часов без пищи, накрыв одеялом с головой. Женщину признали виновной в том, что она ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малыша.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки, которая показала, что 8 июля прошлого года 32-летняя жительница села Бельго, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего малолетнего ребёнка в коляске без присмотра, в результате чего та опрокинулась. Малыш получил телесные повреждения и испытал физическую боль. В этот же день с 6 до 13 часов женщина оставила своего отпрыска в детской кроватке без присмотра, накрыв его одеялом с головой. На протяжении семи часов ребёнок был лишен пищи и испытывал затруднение дыхания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил жительницу села к 300 часам обязательных работ. К административной ответственности привлекли сотрудников органов опеки и попечительства, поскольку они не направили данные о жестоком обращении с несовершеннолетним в правоохранительные органы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. В январе 2014 года в районе имени Лазо мать оставила своих дочерей одних на четыре дня в неотапливаемом доме и ушла выпивать к знакомым. Тело одной из девочек полицейские нашли без признаков жизни, её трёхлетнюю сестру отправили в больницу с обморожением рук и ног. Нерадивую мать, злоупотреблявшую спиртным и нуждавшуюся в помощи нарколога, позднее признали виновной в убийстве, а также умышленном причинении лёгкого вреда здоровью — она получила 9 лет лишения свободы. Позже руководителя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обвинили в халатности — она, зная о жизненной ситуации детей, не предприняла никаких действий.