В Хабаровском крае ребёнок чуть не задохнулся по вине матери

Сегодня понедельник, 27 февраля 2017 года, 16:18
Хабаровчанки к 8 марта получат сиреневые и двухцветные тюльпаны
Хабаровчанки к 8 марта получат сиреневые и двухцветные тюльпаны
Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений
Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений
Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
"Тигры" подписали клюшки юным подопечным интерната в Вяземском
"Тигры" подписали клюшки юным подопечным интерната в Вяземском
Вину водителя затонувшей "буханки" проверят хабаровские полицейские
Вину водителя затонувшей "буханки" проверят хабаровские полицейские
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:55
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
вчера, 16:30
Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
вчера, 20:10
"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке
вчера, 21:00
Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 13:29
За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
сегодня, 08:35
Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
вчера, 17:55
В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
сегодня, 11:32
На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
сегодня, 11:48
Студент из Владивостока снял фильм о легендах Пидана
сегодня, 09:14
Жителей одного из районов Владивостока на время отключат от отопления

Обсуждаемое
вчера, 16:30
8

Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
сегодня, 11:55
6

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
сегодня, 11:32
3

На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
сегодня, 12:03
2

Через месяц во Владивостоке выступит известная японская пианистка
сегодня, 13:29
2

За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
вчера, 17:55
1

В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
вчера, 21:00
1

Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 08:35
1

Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
вчера, 17:10
Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске
вчера, 19:10
Хабаровский боец сразится за миллион долларов в Корее
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 857



Система Orphus

В Хабаровском крае ребёнок чуть не задохнулся по вине матери

В Хабаровском крае ребёнок чуть не задохнулся по вине матери
Женщина накрыла малыша одеялом с головой и на семь часов лишила еды
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Комсомольском районе перед судом предстала местная жительница, которая продержала своего малолетнего ребёнка семь часов без пищи, накрыв одеялом с головой. Женщину признали виновной в том, что она ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малыша.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки, которая показала, что 8 июля прошлого года 32-летняя жительница села Бельго, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила своего малолетнего ребёнка в коляске без присмотра, в результате чего та опрокинулась. Малыш получил телесные повреждения и испытал физическую боль. В этот же день с 6 до 13 часов женщина оставила своего отпрыска в детской кроватке без присмотра, накрыв его одеялом с головой. На протяжении семи часов ребёнок был лишен пищи и испытывал затруднение дыхания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил жительницу села к 300 часам обязательных работ. К административной ответственности привлекли сотрудников органов опеки и попечительства, поскольку они не направили данные о жестоком обращении с несовершеннолетним в правоохранительные органы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. В январе 2014 года в районе имени Лазо мать оставила своих дочерей одних на четыре дня в неотапливаемом доме и ушла выпивать к знакомым. Тело одной из девочек полицейские нашли без признаков жизни, её трёхлетнюю сестру отправили в больницу с обморожением рук и ног. Нерадивую мать, злоупотреблявшую спиртным и нуждавшуюся в помощи нарколога, позднее признали виновной в убийстве, а также умышленном причинении лёгкого вреда здоровью — она получила 9 лет лишения свободы. Позже руководителя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обвинили в халатности — она, зная о жизненной ситуации детей, не предприняла никаких действий.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru