Квартиру многодетной семьи в Хабаровске затопило кипятком

В краевой столице в квартире многоэтажного дома прорвало стояк с горячей водой. Кипяток почти час заполнял помещение, где живёт семья с пятью маленькими детьми. Возмещать ущерб будет управляющая компания.

Трубу прорвало утром, жильцы позвонили в единую городскую диспетчерскую службу, которая в итоге связалась с «управляйкой». Сотрудники «ДВ-Союза» отправили на место слесарей, которые в течение 15 минут перекрыли водоснабжение, а после этого начали замену лопнувшей трубы.

«Прошло достаточное количество времени после установки полипропиленовых труб. Мы отслеживаем все дома, в которые установлены подобные трубы, ставим их в план на полную замену. Завтра к семье придёт юрист. По предварительной информации, текло, к счастью, не так долго. Поэтому большого ущерба быть не должно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполняющий обязанности директора управляющей компании «ДВ-Союз» Олег Авакян.

По его словам, эксперты составят акт о полученных повреждениях. В зависимости от объёма потерь в управляющей компании будут решать вопрос — восстанавливать имущество жильцов собственными силами или обращаться к другим организациям. Так же компания намерена выяснить, кто устанавливал прохудившиеся трубы в квартире многодетной семьи.

«Обязательно решим этот вопрос, он у нас на контроле. Будет выяснять, кто устанавливал трубы, потому что с того момента прошёл не один год. Когда они появились, их устанавливал весь город, но, видимо, качество было не такое хорошее, как сейчас», — отметил Олег Авакян.