Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений

Прошедший год для автомобильного рынка Хабаровского края сложился примерно так же, как 2014-й и 2015-й — так, по крайней мере, считают местные продавцы. Сухая статистика показывает небольшой спад спроса на новые машины и рост интереса к подержанным. На показателях продолжают сказываться последствия экономического кризиса, а также вступившие в силу 1 января новые правила постановки на учёт иномарок. Эксперты уверены, что в ближайшие годы авторынок региона не будет способен на заметный подъём.

Согласно данным, предоставленным РИА «Восток-Медиа» аналитическим агентством «Автостат», в 2016 году в Хабаровском крае продали 64,3 тысячи автомобилей — на 7,3 тысячи больше, чем годом ранее. Прирост отмечен на вторичном рынке: продажи подержанных машин показали 10,3 % «плюса» и составили 61 850 единиц. Количество автомобилей без пробега, купленных хабаровчанами, снизилось на 17,5 % — до 2 450 штук.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных в регионе новых автомобилей по традиции заняла продукция компании Toyota. Несмотря на общий спад спроса, в крае продали 700 таких машин — ближайший преследователь, Nissan, отстаёт почти на 300 единиц. В тройку лидеров в 2016 году буквально ворвался Lexus — спрос на эти автомобили вырос на 161,5 % (340 машин против 130 в 2015-м).





«2016 год был хуже, чем предыдущий, но в целом сложился успешно — Toyota как самый популярный бренд на Дальнем Востоке всегда показывала хорошие результаты. Повысился интерес к автомобилям Lexus. Такие же прогнозы пока и на 2017 год, план продаж не изменился. Надеемся, что рынок сохранит стабильность, заметных ухудшений и улучшений пока не предвидится», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по маркетингу и рекламе «Тойота Центр Хабаровск» Николай Кузнецов.

На четвёртой строчке рейтинга расположилась продукция российского производителя. За год в крае продали 140 автомобилей UAZ — несмотря на зафиксированное «Автостатом» снижение спроса почти на 45 %, хабаровский дилер считает прошедший год успешным.

«Статистика, которой вы располагаете, основана на данных о постановке автомобилей на учёт. В 2016 году в связи с открытием территорий опережающего развития много машин у нас приобретали организации, которые зарегистрированы в других регионах. Можно сказать, что 2016 год был примерно таким же, как и 2015-й, сильного снижения спроса мы не заметили. В 2017 году в связи с нововведениями, подразумевающими установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ожидаем роста продаж. Спад, который наблюдался в последние три года, должен прекратиться», — поделился директор по продажам «Восток-УАЗ» Иван Шадрин.

Первые три строчки в рейтинге, составленном по моделям автомобилей, заняла продукция всё той же компании Toyota. Здесь стоит обратить внимание на уже упоминавшиеся машины Lexus — модель LX, в частности, показала 400 % роста продаваемости.





Доля подержанных автомобилей на рынке за год увеличилась с 95 % до 96,2 %. Здесь также безоговорочно лидирует Toyota — машины этого производителя заняли девять первых строчек в топ-10 по маркам.





Всего в регионе за год купили более 32 тысяч «пробежных» автомобилей с таким логотипом — для сравнения, занявший второе место Nissan может похвастаться лишь показателем в 9 860 единиц, а Honda, которой досталась третья строка, не дотянула и до пяти тысяч. Специалисты отмечают, что жители региона стали чаще делать выбор в пользу низкой цены, рискуя при этом стать владельцем автомобиля со «скрученным» пробегом или побывавшим в аварии.





«Люди, как известно, голосуют рублём — часто не задумываясь о качестве, тем более, что полноценного ввоза сейчас нет. Рынок подержанных автомобилей притягивает всё больше покупателей, спада как такового в 2016 году не было. Он есть сейчас, пока не решён вопрос с системой ЭРА ГЛОНАСС. К тому состоянию, что было несколько лет назад, мы в ближайшее время не вернёмся — изменения курса доллара сказались на реальной стоимости пошлин, цены подскочили. На то, что рынок быстро стабилизируется, рассчитывать не приходится», — высказался генеральный директор компании «БутовАвто» Роман Бутов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля новых автомобилей, приобретённых с привлечением кредитных ресурсов, в Хабаровском крае увеличилась на 3,3 %. Банки выдали жителям региона 972 автокредита в 2016 году — почти 40 % новых машин хабаровчане купили, используя этот финансовый инструмент.

Для справки: установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили стала обязательным условием для россиян в 2017 году. При этом порядок оборудования новых и подержанных иномарок не определён, сертификата на такую деятельность нет ни у одной компании на Дальнем Востоке. Покупатели опасаются, что приобретённые ими за рубежом транспортные средства не смогут пройти таможню.