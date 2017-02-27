Сегодня понедельник, 27 февраля 2017 года, 14:59
Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений
Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений
Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
"Тигры" подписали клюшки юным подопечным интерната в Вяземском
"Тигры" подписали клюшки юным подопечным интерната в Вяземском
Вину водителя затонувшей "буханки" проверят хабаровские полицейские
Вину водителя затонувшей "буханки" проверят хабаровские полицейские
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
Регионы:


Популярное
вчера, 16:30
Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
сегодня, 11:55
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
вчера, 20:10
"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке
вчера, 21:00
Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 08:35
Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
вчера, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
вчера, 17:55
В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
сегодня, 13:29
За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
сегодня, 11:32
На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
сегодня, 09:14
Жителей одного из районов Владивостока на время отключат от отопления

Обсуждаемое
вчера, 16:30
8

Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
сегодня, 11:55
6

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
сегодня, 11:32
2

На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
сегодня, 13:29
2

За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
вчера, 17:55
1

В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
вчера, 21:00
1

Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 08:35
1

Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
сегодня, 12:03
1

Через месяц во Владивостоке выступит известная японская пианистка
вчера, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
вчера, 15:45
Дальневосточник завоевал в Хабаровске пояс чемпиона СНГ по кикбоксингу
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 852



Система Orphus

Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений

Авторынок Хабаровского края в 2016 году: без взлётов и падений
Рейтинги самых продаваемых новых и подержанных машин ожидаемо возглавила Toyota
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Прошедший год для автомобильного рынка Хабаровского края сложился примерно так же, как 2014-й и 2015-й — так, по крайней мере, считают местные продавцы. Сухая статистика показывает небольшой спад спроса на новые машины и рост интереса к подержанным. На показателях продолжают сказываться последствия экономического кризиса, а также вступившие в силу 1 января новые правила постановки на учёт иномарок. Эксперты уверены, что в ближайшие годы авторынок региона не будет способен на заметный подъём.

Согласно данным, предоставленным РИА «Восток-Медиа» аналитическим агентством «Автостат», в 2016 году в Хабаровском крае продали 64,3 тысячи автомобилей — на 7,3 тысячи больше, чем годом ранее. Прирост отмечен на вторичном рынке: продажи подержанных машин показали 10,3 % «плюса» и составили 61 850 единиц. Количество автомобилей без пробега, купленных хабаровчанами, снизилось на 17,5 % — до 2 450 штук.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных в регионе новых автомобилей по традиции заняла продукция компании Toyota. Несмотря на общий спад спроса, в крае продали 700 таких машин — ближайший преследователь, Nissan, отстаёт почти на 300 единиц. В тройку лидеров в 2016 году буквально ворвался Lexus — спрос на эти автомобили вырос на 161,5 % (340 машин против 130 в 2015-м).


 

«2016 год был хуже, чем предыдущий, но в целом сложился успешно — Toyota как самый популярный бренд на Дальнем Востоке всегда показывала хорошие результаты. Повысился интерес к автомобилям Lexus. Такие же прогнозы пока и на 2017 год, план продаж не изменился. Надеемся, что рынок сохранит стабильность, заметных ухудшений и улучшений пока не предвидится», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист по маркетингу и рекламе «Тойота Центр Хабаровск» Николай Кузнецов.

На четвёртой строчке рейтинга расположилась продукция российского производителя. За год в крае продали 140 автомобилей UAZ — несмотря на зафиксированное «Автостатом» снижение спроса почти на 45 %, хабаровский дилер считает прошедший год успешным.

«Статистика, которой вы располагаете, основана на данных о постановке автомобилей на учёт. В 2016 году в связи с открытием территорий опережающего развития много машин у нас приобретали организации, которые зарегистрированы в других регионах. Можно сказать, что 2016 год был примерно таким же, как и 2015-й, сильного снижения спроса мы не заметили. В 2017 году в связи с нововведениями, подразумевающими установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ожидаем роста продаж. Спад, который наблюдался в последние три года, должен прекратиться», — поделился директор по продажам «Восток-УАЗ» Иван Шадрин.

Первые три строчки в рейтинге, составленном по моделям автомобилей, заняла продукция всё той же компании Toyota. Здесь стоит обратить внимание на уже упоминавшиеся машины Lexus — модель LX, в частности, показала 400 % роста продаваемости.


 

Доля подержанных автомобилей на рынке за год увеличилась с 95 % до 96,2 %. Здесь также безоговорочно лидирует Toyota — машины этого производителя заняли девять первых строчек в топ-10 по маркам.


 

Всего в регионе за год купили более 32 тысяч «пробежных» автомобилей с таким логотипом — для сравнения, занявший второе место Nissan может похвастаться лишь показателем в 9 860 единиц, а Honda, которой досталась третья строка, не дотянула и до пяти тысяч. Специалисты отмечают, что жители региона стали чаще делать выбор в пользу низкой цены, рискуя при этом стать владельцем автомобиля со «скрученным» пробегом или побывавшим в аварии.


 

«Люди, как известно, голосуют рублём — часто не задумываясь о качестве, тем более, что полноценного ввоза сейчас нет. Рынок подержанных автомобилей притягивает всё больше покупателей, спада как такового в 2016 году не было. Он есть сейчас, пока не решён вопрос с системой ЭРА ГЛОНАСС. К тому состоянию, что было несколько лет назад, мы в ближайшее время не вернёмся — изменения курса доллара сказались на реальной стоимости пошлин, цены подскочили. На то, что рынок быстро стабилизируется, рассчитывать не приходится», — высказался генеральный директор компании «БутовАвто» Роман Бутов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля новых автомобилей, приобретённых с привлечением кредитных ресурсов, в Хабаровском крае увеличилась на 3,3 %. Банки выдали жителям региона 972 автокредита в 2016 году — почти 40 % новых машин хабаровчане купили, используя этот финансовый инструмент.

Для справки: установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на ввозимые из-за границы автомобили стала обязательным условием для россиян в 2017 году. При этом порядок оборудования новых и подержанных иномарок не определён, сертификата на такую деятельность нет ни у одной компании на Дальнем Востоке. Покупатели опасаются, что приобретённые ими за рубежом транспортные средства не смогут пройти таможню.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru