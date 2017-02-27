Хабаровчанин спрятал в арендованном гараже больше 30 килограммов икры

В дальневосточной столице задержали хабаровчанина, у которого изъяли больше 30 килограммов чёрной и красной икры. Мужчину подозревают в том, что он незаконно подготовил деликатес для продажи в западных регионах страны.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили гараж, арендуемый злоумышленником. В холодильниках было обнаружено и изъято около 30 килограммов икры осетровых видов рыб», — сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Полицейские выяснили, что 33-летний злоумышленник расфасовал икру в 61 пластиковый контейнер. Кроме того, он заполнил четыре аналогичных контейнера икрой лососёвых видов рыб. Общая сумма ущерба государству превысила 600 тысяч рублей. Всю изъятую продукцию стражи правопорядка поместили на ответственное хранение.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, за незаконный оборот водных биологических ресурсов краснокнижных видов злоумышленнику грозит до трёх лет лишения свободы. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела.