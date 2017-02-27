Игрок хабаровского "СКА-Нефтяника" открывает свою школу в Хабаровске

Полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин проведёт весеннюю школу хоккея с мячом для мальчиков 2002-2003 годов рождения. Тренировочный лагерь организуют в арене «Ерофей», занятий пройдут с 1 по 9 апреля.

Именитый спортсмен проведёт для юных хоккеистов мастер-классы, участие в котором примут и другие игроки «СКА-Нефтяника». Чтобы попасть в весеннюю школу Максима Ишкельдина, нужно отправить заявление на электронный адрес maxishkeldin@mail.ru. Количество мест ограниченно. Как сообщает пресс-служба клуба это не первый подобный опыт полузащитника. В родном Новосибирске он дважды организовывал тренировочные лагеря, но проходили они летом.

Максим Ишкельдин не единственный из «армейцев» делится опытом с юными спортсменами . РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что защитник «СКА-Нефтяника» Василий Грановский открыл в дальневосточной столице учебно-тренировочный центр Be like pro. Отрабатывать навыки там могут как хоккеисты, играющие с шайбой, так и любители бенди. Комплекс расположился на переулке Степном у торгового центра "Горизонт" и занял территорию в 600 квадратных метров. Помимо бросковой зоны, площадки для отработки техники, зоны общефизической подготовки и катания, в здании есть раздевалки, душевые и тренерские комнаты.