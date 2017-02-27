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Хабаровчанки к 8 марта получат сиреневые и двухцветные тюльпаны

Хабаровчанки к 8 марта получат сиреневые и двухцветные тюльпаны
"Горзеленстрой" вырастил семь видов этих цветов
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В преддверии Международного женского дня предприятие «Горзеленстрой» подготовило для прекрасной половины населения Хабаровска почти 12 тысяч тюльпанов. Подготовка к весеннему празднику началась ещё осенью, когда цветоводы высадили первые луковицы грунт. На протяжении полугода мастера тепличного хозяйства бережно выращивали растения, чтобы к Восьмому марта мужчины могли порадовать своих любимых и близких женщин. 


 

 

 

«Мы уже третий год подряд выращиваем тюльпаны. Количество остается на уровне прошлого года, связано это с объёмом холодильной камеры, где хранятся луковицы. Порядка 11,5 тысячи будет отложено для продажи. Точек розничной торговли у нас пока нет. Пока, потому что у нас в перспективах построить тут торговый павильон. Сейчас мы используем свой сайт, была доведена информация путём электронной почты по списку городских предприятий, о том, что мы такую услугу оказываем. Заявки идут, заявки продолжают идти»  –  рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

 

 

 

Любой желающий может приобрести цветы, и не важно, будет ли это оптовая закупка или один букетик. Можно заказать и праздничную упаковку. Цены вполне конкурентноспособные. Ближе к празднику их увеличивать не будут. Забрать цветы можно по предзаказу.


 

 

 

«Форма такова. Заявку делают, мы подготавливаем ко дню — условно 7 марта. На сегодняшний день стоимость одного тюльпана 70 рублей. Что в прошлом году, что в этом, мы цену не меняли.  Рынок диктует свои условия. Мы к назначенному времени  для данного потребителя готовим тюльпаны. У нас есть специальный упаковочный материал. По три цветочка, по пять, по семь, кому как надо, мы красиво упаковываем, и потребитель приезжает, и заказ готовый в коробке забирает. Упаковка заложена в цене цветка», — сообщил директор предприятия.

Специалисты «Горзеленстроя» наблюдают изменение вкусов и предпочтений горожан. Мужчины стали менее консервативными и выбирают более широкую цветовую палитру для букетов. В этом есть и заслуга специалистов коммерческого отдела предприятия. Кроме стандартных красных, белых и жёлтых тюльпанов, из питомников заказывают и сиреневые, и розовые, и двухцветные, например белый с сиреневой каймой. Пока что все цветы имеют обычную гладкую форму бутонов. В следующем году в планах привезти сорт, который имеет резную кайму лепестков. В этом году выращено всего семь видов тюльпанов, погибших растений практически нет, что говорит о положительном опыте предшествующих лет.

«Третий год мы выращиваем, третий год мы только получаем опыт выращивания. Каждый год меньше и меньше происходит отпад (отмирание растений — прим. ред.). В этом году мы заказали сорта, которые показывают, что они не прихотливые, более устойчивые и выход от них 100 процентный практически. Сама луковица приходит из Голландии, но вообще питомники или немецкие, или голландские. У нас подписан договор с голландским питомником», — отметил заместитель директора по коммерческим вопросам МБУ «Горзеленстрой» Юрий Нагорный.


 

 

 

Однако, не только срезанные цветы можно приобрести в качестве подарка. Горшочные растения также пользуются спросом. Ассортимент довольно обширный: азалии, денежные деревья, сторелеции, бегонии, сукуленты. Специалисты отмечают и такую тенденцию: в качестве подарка саженец можжевельника или другого хвойного кустарника. 


 

 

 
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