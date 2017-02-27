"Тигры" подписали клюшки юным подопечным интерната в Вяземском

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 27 февраля, отправился в гости к воспитанникам коррекционной школы-интерната № 12 в городе Вяземском. «Тигры» пообщались со своими юными поклонниками, а также подписали ребятам на память две хоккейные клюшки.

Кроме этого, спортсмены и дети обменялись подарками: капитан «Амура» Виталий Атюшов презентовал директору учреждения флаг с символом команды и автографами всех её участников. В свою очередь, руководитель интерната вручил лидеру «тигров» связанный крючком талисман — игрушечного хоккеиста в оранжевой форме хабаровского клуба.









«Команда «Амур» приезжает к нам в первый раз, и вообще для нас это первый подобный опыт, когда мы принимаем у себя таких спортсменов. Это была инициатива хоккейной команды — они приехали в Вяземский район, и мы захотели выступить в качестве принимающей стороны. Дети очень готовились к этой встрече. Мы были бы очень рады, если бы ребята, которые проявили себя в учёбе, в качестве поощрения могли попасть на домашний матч «Амура». Мы иногда выезжаем в Хабаровск с нашими воспитанниками, посещали чемпионат мира по бенди, но и на обычный хоккей, тем более на игры команды, за которую мы все болеем, попасть очень хочется», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор Вяземской специализированной школы-интерната № 12 Максим Лопатин.









Учреждение, которое сегодня навестили хабаровские хоккеисты, реализует программу общего образования для детей с такими нарушениями здоровья, как умственная отсталость. Поездка «Амура» в Вяземский стала частью программы "Тигры" в городе", в рамках которой спортсмены навещают воспитанников детских домов и интернатов.









«Мы рады, что сегодня к вам приехали. Хочу пожелать вам, ребята, несмотря ни на что, идти вперёд и принимать вызовы. Растите умными и добрыми людьми, приносите пользу обществу. За вами — будущее нашей страны. Идите только вперёд. Наша команда, несмотря ни на что, тоже борется, у нас были сложности, но последние матчи показали что «Амур» готов бороться до конца. Желаем вам хорошего обучения, здоровья, жизненного оптимизма», — обратился к юным воспитанникам интерната наставник хабаровской команды Андрей Мартемьянов.









Для «тигров» каждая подобная встреча - не только повод пообщаться с маленькими фанатами, но и возможность вспомнить собственное детство.









«Нравятся такие поездки, сразу себя в школе вспоминаю, свою учёбу. Здорово, что нас принимают везде очень тепло. Мы тоже рады пообщаться с такими болельщиками, игрушки им дарили недавно», — поделился с корреспондентом агентства голкипер «Амура» Александр Печурский.





В Вяземский клуб «выехал без Юхи Метсолы — финн ненадолго улетел домой. Сегодня хоккеисты сыграют с местными командами на вяземском стадионе «Локомотив».