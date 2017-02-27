В Хабаровске полицейские вынесли из ларька больше 250 литров алкоголя

В дальневосточной столице полицейские обнаружили в одном из киосков в Краснофлотском районе города спиртное, которым там торговали незаконно. Правоохранителям пришлось изъять алкогольные напитки, косметический лосьон и «пищевой ароматизатор». Образцы жидкостей направили на исследование.

Факт торговли алкоголем в обход закона полицейские задокументировали в небольшом круглосуточном павильоне на улице Уборевича. В киоске запрещено торговать спиртным, потому что он не является стационарным объектом. Несмотря на это, в ларьке обнаружили разнообразный алкоголь.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, из объекта изъяли пиво в различной таре, водку, шесть литров косметического лосьона и около восьми литров жидкости, обозначенной как пищевой ароматизатор. По информации на этикетке пластиковой бутылки, вещество содержало 45 % этилового спирта. Всего в павильоне обнаружили порядка 250 литров алкоголя на общую сумму около 35 тысяч рублей.

По делу об административном правонарушении возбудили производство. Индивидуальному предпринимателю грозит ответственность за нарушения продажи спиртных напитков.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало об аналогичных случаях. Так, подобный ларёк обнаружили в Кировском районе краевого центра. Продавать в нём алкоголь запрещено, кроме того, у владельца магазина не было соответствующей документации, которая подтвердила бы право на торговлю спиртным. Около 270 литров пива изъяли из павильона предпринимателя, который торговал алкоголем в неположенном объекте и без необходимых документов на руках. Бизнесмена привлекут к ответственности по двум статьям.