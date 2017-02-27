В первые дни весны хабаровчан ждёт потепление

Жителей Хабаровского края на наступившей неделе ждёт неустойчивая погода. Самыми тёплыми станут последний день зимы и первый — весны. Температура воздуха поднимется до нуля, однако не исключено, что пройдёт небольшой снег.

Ночью столбики термометра опустятся до -13…-10 градусов. Днём в Хабаровске потеплеет до нуля, в остальных районах столбик термометра подскочит до -9…-4 градусов, а на юге региона ожидают от -3 до +2 градусов. Эти показатели будут выше нормы почти на пять градусов. Комфортную температуру будет сопровождать юго-западный ветер. Его скорость достигнет 5-10 метров в секунду.

«Всплески тепла будут кратковременными и непродолжительными. Будем надеяться, что тепла будет больше, но произойдёт это к концу декады. Сейчас идёт подъём фронтальной зоны, влияет континентальный гребень с Китая», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

После этого с волной арктического воздуха в край придёт похолодание. Ночью температуры опустятся до -20…-15 градусов, а днём воздух прогреется до -13…-8 градусов. Такая погода продержится до 6 марта. Затем на территорию региона может прийти тёплый континентальный воздух.