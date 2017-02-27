Вину водителя затонувшей "буханки" проверят хабаровские полицейские

В управлении МВД России по Хабаровскому краю началась проверка по факту затопления полицейского УАЗа. В ведомстве проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить, из-за чего «буханка» вмёрзла в лёд по пути на Большой Уссурийский остров.

«Инцидент случился 23 февраля, а уже 24-го нашими усилиями автомобиль удалось выковырять изо льда. Сейчас по данному факту проводится проверка, организованы следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Эта проверка покажет, был виноват водитель транспортного средства в случившемся или это случилось по другой причине», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы регионального управления МВД России Екатерина Перепел.

Ранее агентство сообщало, что недалеко от дальневосточной столицы, на протоке Рюхловской в районе Красной Речки, ушёл под лёд полицейский автомобиль. Выяснилось, что оперативно-следственная группа ехала на «буханке» на вызов в дачное общество: кто-то похитил металлический контейнер у жителя Большого Уссурийского острова.

Фотографию машины опубликовали в социальных сетях, после чего кадр разлетелся по местным тематическим пабликам. Вскоре в лёд вмёрзло транспортное средство марки «Трэкол», которое, возможно, прибыло на место происшествия для того, чтобы вызволить из «плена» полицейский УАЗ. Выяснилось, что второй автомобиль двигался в сторону Большого Уссурийского острова в колонне из семи машин. Если фотография с полицейской «буханкой» некоторым жителям Хабаровска показалась смонтированной подделкой, то изображение с двумя транспортными средствами уже не вызвало сомнений в подлинности ситуации. В хабаровском управлении ГИБДД отрицают данный факт, утверждая, что информация в соцсетях — это обман.