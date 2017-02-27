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На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
На технологические установки НПЗ чуть не попал открытый огонь
23 минуты назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице над нефтеперерабатывающим заводом едва не случилось масштабное ЧП. Неизвестный сбросил два парашюта с открытым огнём на технологические установки НПЗ. После того, как силами предприятия удалось ликвидировать возможность катастрофы, руководство обратилось в правоохранительные органы — эти данные корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подтвердил старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

По информации, полученной из приёмной директора НПЗ, генеральный директор завода Сергей Скуридин на данный момент отсутствует в краевом центре. Его секретарь сообщила, что во время его отсутствия официальную информацию от имени предприятия дать не могут.

При попадании открытого огня на технологические установки НПЗ есть риск возникновения не только угрозы здоровью сотрудников, но и негативных экологических последствий для жителей всего города. По данным ряда средств массовой информации, произошедшее могло быть террористическим актом.

 
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