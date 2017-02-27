Военных Франции и США пустят из Хабаровска понаблюдать за Россией

Совместная миссия США и Франции с 27 февраля по 4 марта выполнит наблюдательный полёт над территорией России. Американский самолёт ОС-135Б отправится с аэродрома Хабаровск в рамках договора по открытому небу.

Как сообщил РИА «Новости», начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, во время полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать соблюдение согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолёт наблюдения ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия. Воздушное судно и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что полёты над территориями стран НАТО и России проводятся регулярно после ратификации Москвой в 2001 году договора по открытому небу. Этот документ под эгидой ОБСЕ подписали в 1992 году 23 страны. Он предусматривает взаимный контроль над вооружениями. Агентство ранее писало о подобной миссии натовских военных. В мае 2015 года самолёт ОС-135Б с военными наблюдателями из Дании и США уже совершил несколько полётов из Хабаровска.

Город, где дислоцирован штаб Восточного военного округа, уже не раз принимал авиацию из стран Североатлантического альянса. В ноябре 2012 года в аэропорту Новый экстренную посадку совершил самолёт, который вёз больше 200 солдат вооружённых сил Франции из Парижа в Новую Каледонию. Эти тихоокеанские острова имеют статус заморского владения французской республики. В Хабаровске борт садился для плановой дозаправки, но после взлёта сработал аварийный датчик. Экстренные службы готовились к серьёзным последствиям, но посадка прошла без происшествий. После осмотра самолёт продолжил свой рейс в южную часть Тихого океана.

Также расположенный в Хабаровске штаб ВВО до недавнего времени регулярно посещали натовские военачальники в рамках антитеррористических учений «Зоркий (Бдительный) орёл». Для выполнения задач в ходе этих манёвров с российской и американской сторон задействовались самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, самолёты-заправщики и истребительная авиация.