"Вас обманули": хабаровская ГИБДД — о вмёрзших в лёд машинах

При этом в краевом УМВД подтвердили, что один из автомобилей принадлежит им

В хабаровском управлении ГИБДД отрицают факт о том, что на Рюхловской протоке в лёд вмёрзли два автомобиля, одним из которых стал полицейский УАЗ. Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела пропаганды Антон Федотов, фотографии, на которых запечатлены утонувшие транспортные средства, могли быть сфальсифицированы.

«Никто никуда не вмёрз. Вас обманули», — заявил Антон Федотов.

Между тем, в управлении МВД России по Хабаровскому краю подтвердили информацию о случившемся. Как писало агентство, оперативно-следственная группа ехала на вызов в дачное общество: кто-то похитил металлический контейнер у жителя Большого Уссурийского острова.

«О втором транспортном средстве мы ничего сообщить не можем, поскольку он не принадлежит нашему ведомству», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недалеко от дальневосточной столицы, на протоке Рюхловской в районе Красной речки, ушёл под лёд полицейский автомобиль. Фотографию машины опубликовали в социальных сетях, после чего кадр разлетелся по местным тематическим пабликам. Вскоре в лёд вмёрзло транспортное средство марки «Трэкол», которое, возможно, прибыло на место происшествия для того, что вызволить из «плена» полицейский УАЗ. Выяснилось, что второй автомобиль двигался в сторону Большого Уссурийского острова в колонне из семи машин. Если фотография с полицейской «буханкой» некоторым жителям Хабаровска показалась смонтированной подделкой, то изображение с двумя транспортными средствами уже не вызвало сомнений в подлинности ситуации.