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В военном городке Хабаровского края людей пытались подсадить на героин

В военном городке Хабаровского края людей пытались подсадить на героин
Сбытом наркотиков занимались две женщины и их подельник
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице осудили троих жителей города, занимавшихся сбытом героина. Наркотики две женщины и их подельник продавали в краевом центре и в Хабаровском районе, в том числе в военном городке.

В 2014 году сотрудники управления ФСБ России по Восточному военному округу и представители регионального управления ФСКН России установили причастность преступной группы к сбыту наркотиков. По информации ведомства, при задержании из незаконного оборота у них изъяли 14 241 граммов синтетического героина, что составляло более 30 доз.

Центральный районный суд Хабаровска приговорил одну из женщин 13-ти, а другую к 10,5 годам лишения свободы с наказания в колонии общего режима. Их подельник получил 11 лет. Их он проведёт в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что недавно в краевой столице отправили под суд пятерых членов организованной преступной группы. Их обвиняют в торговле наркотиками. В течение двух лет парни продавали жителям дальневосточной столицы запрещённые вещества, закладывая их в подъездах, трансформаторных будках и под подоконниками. Заказы они получали через Интернет. Самому младшему из злоумышленников в этом году только исполнится 18 лет.

 
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