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Михаил Юрьев: победа "СКА-Нефтяника" над "Волгой" получилась тяжёлой

Михаил Юрьев: победа "СКА-Нефтяника" над "Волгой" получилась тяжёлой
Наставник хабаровской команды признался, что первый тайм остался за соперниками
6 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Главный тренер хабаровской команды «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев после матча с ульяновской «Волгой» признался, что первый тайм остался за хозяевами. Также наставник «армейцев» заявил, что встреча получилась бескомпромиссной, с большим количеством голевых моментов.

«К такому движению, которое «Волга» продемонстрировала в первом тайме, мы оказалась не готовы, поэтому хозяева доминировали первые 25 минут. Потом немного скорости выровнялись и у нас стали появляться моменты. Не очень много мы в первом тайме их реализовали. Во втором тайме игра немного по-другому пошла: «Волга» играла очень глубоко, удавалась разрезать передачами, индивидуальные проходы получались. Тяжёлая победа получилась», — рассказал Михаил Юрьев.

По словам наставника «армейцев», первые голы его подопечные получили из-за собственных ошибок — часто теряли мяч на своей стороне поля. Также главный тренер команды остался недоволен защитой. По мнению Михаила Юрьева, она далека от того, что хотят видеть тренеры.

Уже в первом игровом отрезке травмы получили два игрока хабаровской команды: Кристоффер Фагестрём и Александр Антипов получили повреждение бедра, но шведский легионер во втором тайме на лёд выйти не смог. Хоккеиста ждёт обследование.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «СКА-Нефтяник» завершил регулярную часть чемпионата России в ранге безоговорочного лидера. В заключительном матче второго этапа «армейцы» разгромили в Ульяновске местную «Волгу» — 11:6.

 
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