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В Хабаровске пока не нашли ни одного первоклашки с фиктивной пропиской

В Хабаровске пока не нашли ни одного первоклашки с фиктивной пропиской
Полиция города готова к проверкам
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице продолжают проверять прописку детей, зачисленных в первые классы городских школ. Пока в полицию не поступали данные о том, что родители учащихся оформили фиктивную временную регистрацию, но в ведомстве к этому готовы.

«Временная прописка абсолютно легальна, но родители, желая записать ребёнка в востребованную школу, могут оформить такую прописку на месяц, на год. Мы будем разбираться в каждом конкретном случае отдельно, чтобы установить степень ответственности. Где-то она будет административной, где-то — уголовной. Пока заявлений к нам не поступало, но, если они появятся, мы готовы проводить все проверочные мероприятия», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.

Как писало агентство, если у администрации школы появятся подозрения, что граждане оформили фиктивную регистрацию, сведения об этом направят в УФМС и другие правоохранительные органы. Отчисление проведут в соответствии с законом «Об образовании в России», согласно которому учащийся может быть отчислен, если выяснится, что он нарушил порядок приёма в школу.

«Будем проверять регистрацию ребёнка путём обхода, а также при помощи специализированных программ, которые содержат данные касательно количества прописанных в квартирах людей», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в школах № 12, 30, 33, 44, 63, 44, гимназиях № 5 и 6, а также в лицее «Ступени» и школе «Открытие» набор уже завершили. Из 765 принятых учеников на основании постоянной прописки зачислили 558 будущих первоклассников, 207 — на основании временной регистрации. Однако проверка коснётся не только будущих учеников этих заведений. По информации пресс-службы администрации города, прописку выборочно посмотрят и у первоклашек из других учреждений. Места отчисленных займут дети, которые придут записываться в июле. Уже сейчас некоторым детям не хватает мест в востребованных школах, которых в управлении образования вынуждены отправлять в учебные заведения, отдалённые от дома.

 
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