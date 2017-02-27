Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил "регулярку" победой

В ранге безоговорочного лидера завершила регулярную часть чемпионата России хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». В заключительном матче второго этапа «армейцы» разгромили в Ульяновске местную «Волгу» — 11:6.

Как и в предыдущем матче, прошедшем в Архангельске против «Водника», хабаровчане изначально оказались в роли догоняющих. Причем фора, предоставленная соперникам, оказалась ещё больше. Впервые после поражения в Красноярске «армейцам» пришлось отыгрываться, имея в пассиве разницу в минус три мяча.

Однако подопечным Михаила Юрьева удалось достойно выйти из трудной ситуации. Как сообщает пресс-служба клуба, после перерыва «СКА-Нефтяник» устроил голевую феерию. В итоге «армейцы» одержали 13-ю в нынешнем чемпионате победу с двузначным счётом. В составе хабаровской команды вновь отличился нападающий Артём Бондаренко, отправивший в ворота «Волги» пять мячей. Дублем отметился Максим Ишкельдин.

После победы в Ульяновске «СКА-Нефтяник» завершил выступление во втором этапе регулярного чемпионата с максимально возможным результатом — 24 очка в восьми матчах. «Кабаны» впервые в истории выиграли предварительную гонку.

Следующие матчи хабаровчане проведут в рамках четвертьфинальной серии, которая продлится до трёх побед. Первые матчи пройдут в Хабаровске 9 и 10 марта. Соперником «армейцев» станет победитель пары «Сибсельмаш» — «Динамо-Москва».