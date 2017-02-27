У "Порта Ванино" сменился генеральный директор

ОАО «Порт Ванино», прогремевшее на всю страну из-за неблагоприятной экологической обстановки, которая сложилась в посёлке, вступает в весну с новым руководителем. Вместо Валерия Балакина на пост генерального директора назначен Евгений Дмитраков. Информацию об этом озвучили в пресс-службе предприятия.

«Совет директоров ОАО «Порт Ванино» на заседании 22 февраля 2017 года принял решение о назначении Евгения Дмитракова генеральным директором ОАО «Порт Ванино». На посту генерального директора порта он сменил Валерия Балакина, который покинул компанию по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Некоторые источники озвучивают иную причину смены кадров. Так, агентство экономической информации «Прайм» сообщило, что совет директоров проголосовал за досрочное прекращение полномочий Балакина — фактически он пробыл на посту руководителя пять месяцев — и назначение его преемника. Евгений Дмитраков является членом совета директоров ОАО «Порт Ванино». В течение 2016 года он был главным инженером, первым заместителем генерального директора ОАО «Порт Ванино».



«Я с благодарностью отношусь к решению совета директоров доверить мне управление одним из самых известных российских портов, со славной историей и традициями. Это большая честь и, безусловно, большая ответственность. Круг задач, которые стоят перед портом, обширен. Я надеюсь на поддержку коллектива! У меня уже есть опыт работы в Ванинском порту, что позволит мне без промедления заняться всеми оперативными вопросами», — отметил новый генеральный директор.

Евгений Дмитраков окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог». С 1999 по 2010 год он работал на различных должностях на Дальневосточной железной дороге, последняя должность — главный инженер Верхнезейской дистанции пути Тындинского отделения. Занимал пост управляющего директора ООО «Мечел Транс Восток» с 2011 по 2016 год, а потом стал первым заместителем генерального директора ОАО «Порт Ванино».

Новый руководитель предприятия уже завёл аккаунт на хостинге YouTube.

«Добрый день и добро пожаловать! Меня зовут Евгений Станиславович Дмитраков. С февраля 2017 года я являюсь директором ОАО «Порт Ванино», одной из крупнейших стивидорных компаний в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. Я завёл страницу на Ютубе, чтобы делиться с вами важными и интересными видеоматериалами, которые затрагивают Ванинский порт. Ведь, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — обращается Дмитраков к потенциальным подписчикам (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Новый директор разместил в своём канале первую видеозапись — на ней можно увидеть, как работают новые снегогенераторы.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «Порт Ванино» на днях приобрёл четыре новых экземпляра этой техники. Мощные вентиляторы распыляют завесу на расстояние до 100 метров и образуют облако снежного тумана, который прибивает к земле пылевую взвесь. Поставить эту задачу предприятию пришлось после того как жители Ванино начали жаловаться в различные инстанции. Агентство писало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге депутаты пришли к единому мнению — на предприятиях нужно установить современное оборудование. На этой неделе ванинцы увидели в акватории порта лебедя. Местные жители считают, что появление птицы — знак надежды на то, что обстановка в посёлке улучшится.

Во втором квартале этого года предприятие должно получить вакуумную погрузочную машину. Это промышленный пылесос, который позволит непрерывно чистить производственные площадки от навалочных грузов и пыли. В этом году затраты «Порта Ванино» на природоохранные мероприятия увеличат более чем на 40 %. Они составят порядка 100 миллионов рублей.