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Хабаровчане вспомнят историю про Умку и его колыбельную

Хабаровчане вспомнят историю про Умку и его колыбельную
Весь мир отмечает Международный день полярного медведя
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com; видео — YouTube

Сегодня, 27 февраля. международное сообщество отмечает праздник, посвящённый крупному хищнику, обитающему в арктических широтах. Свой собственный день во всемирном календаре есть у белого медведя.


 

Международный день полярного медведя — дата, которую поддерживают, в первую очередь, экологи во многих странах мира. Они распространяют информацию об этих млекопитающих, привлекают внимание общественности к необходимости их охраны, готовят публичные акции и просветительские мероприятия. Кроме этого, специалисты по охране природы обсуждают проблему таяния арктических льдов — основную причину, которая создаёт угрозу исчезновения популяций белых медведей.


 

По приблизительным оценкам учёных, сегодня в мире насчитывают примерно 20-25 тысяч особей зверя. Ведущие мировые специалисты опубликовали данные о том, что из 19 субпопуляций полярного медведя восемь уменьшились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно. Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению 60 % числа белых медведей к 2050 году.


 

Международный день полярного медведя является значимой датой прежде всего для стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, — это Россия, Норвегия, Канада, Гренландия и Соединённые Штаты Америки (Аляска). В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид». Важно помнить, что белых медведей можно встретить только в Арктических широтах, вблизи Северного полюса. В Антарктиде, вблизи Южного полюса, белые медведи не обитают.

Большинству граждан России полярный медведь известен по научно-популярным фильмам, а также по мультипликационным лентам. Пожалуй, одним из наиболее известных героев анимации стал белый медвежонок Умка. Сегодня, в особенный день, посвящённый этому хищнику, хабаровчане могут в числе первых пересмотреть  добрую историю о приключениях Умки и его мамы.

 
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