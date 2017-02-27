Новая рабочая неделя дарит хабаровчанам солнце и тепло

В дальневосточной столице сегодня, 27 февраля, ожидается солнечная погода. До вечера небо останется преимущественно ясным, а осадков, по прогнозам Дальневосточного УГМС, не ожидается.
Температура воздуха в утренние часы составит -20...-15 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -5...-3 градуса, возможно потепление до 0.
Сегодня в Хабаровске дует южный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 6-11 метров в секунду.
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