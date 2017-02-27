Новая рабочая неделя дарит хабаровчанам солнце и тепло

Синоптики не прогнозируют осадков в течение всего дня

В дальневосточной столице сегодня, 27 февраля, ожидается солнечная погода. До вечера небо останется преимущественно ясным, а осадков, по прогнозам Дальневосточного УГМС, не ожидается.

Температура воздуха в утренние часы составит -20...-15 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -5...-3 градуса, возможно потепление до 0.





Сегодня в Хабаровске дует южный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 6-11 метров в секунду.