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Мучители кита в Хабаровском крае издевались и над гусями-сухоносами

Мучители кита в Хабаровском крае издевались и над гусями-сухоносами
Краснокнижных птиц осталось в мире около 300
29 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Выяснились новые подробности в деле о погоне за гренландским китом в Хабаровском крае.Как оказалось, герои видеоролика, которые на лодке с работающим двигателем попытались прокатиться на спине животного, также преследовали гусей-сухоносов — ещё один охраняемый государством вид. Над уязвимыми в период линьки птицами известные туристы решили поиздеваться.

Этот факт озвучили на пресс-конференции сотрудников института водных и экологических проблем ДВО РАН. Как сообщает телеканал «Вести-Хабаровск», эксперты подтвердили, что снимки сделаны в одном из морских заливов юго-западного побережья Охотского моря.

«На экспертизу поступали фотографии гусей, добытых в Ульбанском заливе. Примерно те же самые люди. Юридически доказать очень сложно, несмотря на то, что на этих фотографиях есть лица, всем известные, и они в руках держат убитых гусей, забитых палками», — рассказал журналистам старший научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН Владимир Пронкевич.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дирекция «Заповедного Приамурья» потребовала наказать туристов, которые наезжали на кита моторной лодкой. Поводом стал видеоролик на сервисе YouTube, на котором запечатлены издевательства над животным на побережье Охотского моря. Съёмку распространил пользователь EnvironmentWatch с призывом привлечь к ответственности участников процесса. Героям ролика придётся заплатить штраф в размере до 190 тысяч рублей.

 
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