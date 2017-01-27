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Оленеводам Хабаровского края выделили больше двух миллионов

Оленеводам Хабаровского края выделили больше двух миллионов
Субсидии потратят на увеличение поголовья животных
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: Валерий Спидлен

Правительство Хабаровского края начало выделять субсидии на софинансирование муниципальных программ поддержки северного оленеводства. Они работают в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах. Поддержка позволит увеличить поголовье и закупить для этого необходимое оборудование.

«Раньше субсидии выделялись только из краевого и частично из федерального бюджетов. Потребность в совместных с муниципалитетами усилиях по развитию оленеводства назрела давно. И финансирование этого направления, в том числе за счёт местных средств, позволит постепенно наращивать поддержку», — рассказала начальник управления сельскохозяйственного производства краевого министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Ольга Кравчук.

По данным пресс-службы краевого правительства, всего по итогам конкурса оленеводы получили 2,2 миллиона рублей. Сейчас около 70 % поголовья содержат в личных хозяйствах, остальных разводят в общинах коренных малочисленных народов Севера: «Оленевод» в Аяно-Маяском районе, «Кела» и «Малтан» — в Охотском и «Орон» — в Тугуро-Чумиканском.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в октябре прошлого года писало, что в Тугуро-Чумиканском районе сократилась численность оленей. Редкий подвид копытных, обитающих вблизи Тугурского залива, находился на грани вымирания, поэтому национальная эвенкийская община объявила сбор средств на восстановление поголовья домашних рогатых.

Государственная поддержка также позволит не только восстановить численность оленей, но и ускорить чипирование особей. Как сообщало агентство, Хабаровский край включился в реализацию федеральной инициативы по электронному учёту поголовья сельскохозяйственных животных.

 
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