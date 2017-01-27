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В Хабаровском крае закон о военной службе за год нарушили 144 раза

В Хабаровском крае закон о военной службе за год нарушили 144 раза
В Ванинском районе нашли "уклонистов", а в Солнечном — недобросовестных врачей
только что
Наука и образование | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае в 2016 году прокуратура выявила 144 нарушения закона о воинской обязанности и военной службе. В Ванинском районе нашли двоих «уклонистов», а в Солнечной районной больнице обнаружили, что врачи недобросовестно проверяют состояние здоровья парней перед тем, как вынести им категорию годности. Надзорный орган вынес 37 представлений, 13 виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 24 человек — к административной, а двух — к уголовной.

Так, в Ванинском районе двое парней в 2012 году уклонились от призыва на военную службу. На них завели уголовные дела, но преследование прекратили в связи с деятельным раскаянием. Сейчас молодые люди проходят службу.

Прокуратура Солнечного района выявила в местной больнице другие нарушения. Установлено, что при обследовании врачи недооценили сведения о заболеваниях у четырёх мужчин. Из-за этой невнимательности призывников вернули со сборного пункта военного комиссариата Хабаровского края. Медики нарушили права парней, за что отвечать пришлось директору больницы. Учитывая то, что в учреждении такое произошло не в первый раз, виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В районе имени Лазо оказалось, что у сотрудников местного предприятия в личных карточках не было данных о воинском учёте. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, директору внесли представление. Руководитель Лазовской пассажирской автоколонны привлёк должностное лицо к дисциплинарной ответственности.

Как писало РИА «Восток-Медиа», войска ВВО пополнили 24 тысячи призывников. В Хабаровском крае по плану нужно было подготовить 1 275 человек. Набор в районах вели 18 комиссий. Лучше всего призывная работа организована в Вяземском, Ульчском, Хабаровском, имени Лазо и Солнечном муниципальных образованиях.

 
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