Михаил Ташматов в скором времени оставит спасателей Хабаровского края

Начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю генерал-майор Михаил Ташматов покидает свой пост. Временно исполняет обязанности главы управления полковник Алексей Татаркин. Когда на должность назначат нового человека — неизвестно.

«Михаил Ташматов находится в процессе увольнения. Есть указ президента о том, что начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю освободит занимаемую должность. Поскольку он — человек в погонах, процедура займёт много времени. В данный момент он не ушёл из системы и находится в очередном отпуске», — сообщили РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе ведомства.

Михаил Ташматов возглавил ГУ МЧС по Хабаровскому краю в марте 2013 года. Он сменил на посту Сергея Башкирова, которого уволили 16 октября 2012 года в связи с окончанием срока контракта. Участвовал в гуманитарных и спасательных операциях, в том числе в ликвидации последствий наводнения в Ленске в 2001 году, землетрясения в Невельске в 2007-м, взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Амурске в 2009 году.

Во время работы в дальневосточной столице Михаил Ташматов курировал ликвидацию последствий наводнения 2013 года и эвакуацию во время паводка. Также глава ГУ МЧС по Хабаровскому краю возглавлял аварийно-спасательные работы на месте взрыва в посёлке Корфовский.