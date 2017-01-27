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Некрасовка примет второй этап чемпионата Хабаровского края по треку

Некрасовка примет второй этап чемпионата Хабаровского края по треку
Вадим Кирпун из Находки снова составит конкуренцию местным спортсменам
22 минуты назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Восемнадцать спортсменов подали заявку на трековые гонки: 29 января они во второй раз в рамках чемпионата Хабаровского края привезут свои автомобили на лёд Некрасовского озера.

В составе участников есть несколько изменений. Вместо Виталия Карлюкова в команде «ТОГУ» поедет их лидер Юрий Иванов. Константин Эрих доделал свой автомобиль и теперь составит компанию Александру Языкову в команде «Автомиг». Александр Наумов решил не подавать заявку, так как не успел подготовить свой ВАЗ. В прошлом этапе он ездил на Toyota Corolla FX, но она оказалась неконкурентоспособной, поэтому гонщик от неё отказался. Под вопросом находится участие Романа Шабалина.


 

Предварительную заявку подали два спортсмена из соседних регионов. Это Николай Чудайкин из Амурской области и Вадим Кирпун из Находки. Первый пилот известен тем, что неоднократно выигрывал чемпионат своего региона. Однако в текущем году он не является лидером. Николай Чудайкин участвовал только в одном этапе Амурской области и занял там шестое место. Он уже хотел приехать в Хабаровск на первый этап 15 января, но за день до выезда его спортивный автомобиль пострадал в сильной аварии.

Другой иногородний пилот — Вадим Кирпун — уже отметился в дальневосточной столице, и сделал это ярко. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», он занял лидирующее место в первой гонке. Теперь приморец имеет неплохие шансы на то, чтобы стать чемпионом Хабаровского края: в зачёт чемпионата идут три этапа из пяти, один у Кирпуна уже есть. Второй он может выиграть в воскресенье. Если так и произойдёт, то гонщику останется победить на одном из оставшихся трёх этапов. Это поставит в неловкое положение местных спортсменов, потому что чемпионом региона станет пилот из соседнего края.


 

Второй этап пройдёт на Некрасовском озере. Водоём расположен перед селом Некрасовка. Въезд на организованную парковку будет стоить 100 рублей.

 
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