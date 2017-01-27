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Холодный асфальт Советской Гавани неприятно удивил экспертов

Холодный асфальт Советской Гавани неприятно удивил экспертов
Покрытие в городе укладывают при сильных морозах
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео — "Вести-Хабаровск"

Эффективность дорожных работ в Советской Гавани поставили под сомнение эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта — асфальт в городе укладывают при любых погодных условиях.

Глава администрации от официального комментария отказался, но в телефонном разговоре сообщил, что в Советскую Гавань пришли технологии будущего. Эксперты в беседе с дорожниками выяснили — холодный асфальт втрое дороже обычного. Материал, привезённый из Владивостока, можно применять на морозе, но при других условиях.

«Холодный асфальт по нашей информации делается ямочным ремонтом, два на два метра, локально. Поэтому возникает вопрос о целесообразности использования данного холодного асфальта», — рассказал программе «Вести-Хабаровск» сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мазунин.

Общественники выяснили, что ремонт дорожники должны были завершить 30 ноября, но работы затянулись. К подобным проблемам в Советской Гавани привыкли — летом 2013 года асфальт укладывали в дождь, а в октябре 2015 года новое покрытие разрушилось практически сразу после сдачи в эксплуатацию. Подрядчик тогда не получил денег за работу, а администрация сослалась на неудовлетворительное качество ремонта. Эффективность траты денег на холодный асфальт проверит прокуратура. Общественники готовят заявление в ведомство.

«Капитальные ремонты в Советской Гавани проходят отвратительно. Не выдерживаются технологии. Асфальта хватает ровно на одно лето. Улица Пионерская — заколдованная», — посетовал житель Советской Гавани Сергей Прокопьев.

 
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