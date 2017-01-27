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В Амурском районе пенсионерка погибла под колёсами локомотива

В Амурском районе пенсионерка погибла под колёсами локомотива
Пока неизвестно, как женщина оказалась на рельсах
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае пожилая женщина погибла под колёсами локомотива на перегоне станций Эльбан — Падали. Сейчас стражи правопорядка выясняют, как пенсионерка оказалась на железнодорожных путях.

В дежурную часть Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях перегона станций Эльбан — Падали в Амурском районе травмирован человек. Со слов машиниста, во время выезда локомотива из-за поворота он увидел переходящего через рельсы человека. Подав звуковой и световой сигнал, управляющий составом решил экстренно затормозить, но предпринятые меры не помогли избежать наезда на женщину. Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть бабушки.

Правоохранители уже установили личность погибшей. Выяснилось, что это 80-летняя жительница посёлка Эльбан. По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальнему Востоку, сейчас сотрудники Комсомольского линейного отдела выясняют, как погибшая оказалась на рельсах. Стражи правопорядка просят жителей региона быть бдительными и соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Трагические случайности, в результате которых люди погибают под колёсами локомотивов, не редкость в Хабаровском крае. Иногда жители региона сами бросаются на рельсы. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», в сентябре 2016 года на железнодорожной платформе остановочного пункта Стройка перегона Хабаровск-2 — Красная Речка под грузовой поезд попал мужчина. Позже выяснилось, что погибший — 52-летний житель краевой столицы. По словам машиниста, во время движения неожиданно из-под пассажирской железнодорожной платформы выскочил человек. На предупреждающие сигналы он не реагировал, и даже экстренное торможение локомотива не спасло его.

В июле прошлого года под колёсами поезда в дальневосточной столице оказался мужчина. Он умышленно вышел на пути на 8 528-м километре Дальневосточной железной дороги в районе платформы Юбилейная. Как писало РИА «Восток-Медиа», от полученных травм хабаровчанин скончался на месте. Похожая трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре. Там под локомотив бросилась девушка. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смертельный исход. Также в конце августа 2016 года на железнодорожном вокзале Хабаровска пассажир поезда Владивосток — Москва попал под колёса локомотива, когда пытался заскочить в него на ходу. Мужчина остался без ступни левой ноги.

 
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