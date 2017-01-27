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В Хабаровске полицейские нашли и ликвидировали наркопритон

В Хабаровске полицейские нашли и ликвидировали наркопритон
Правоохранители накрыли не только подозреваемого, но и его двоих клиентов
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице полицейские обнаружили целый наркопритон. В квартире подозреваемого правоохранители нашли не только запрещённые вещества, но и шприцы, жгуты и другие приспособления, а также двоих посетителей.

Наркопритон располагался в Центральном районе Хабаровска. Его «оборудовали» в квартире многоэтажного дома. Когда правоохранители вошли в помещение, в ней, кроме 45-летнего хозяина жилья, были его сожительница, её малолетняя дочь и двое посетителей — мужчина и женщина. Все четверо взрослых были в состоянии наркотического опьянения. В помещении нашли также приспособления для приготовления и употребления веществ: медицинские шприцы, как пустые, так и с остатками наркотика, жгуты и другие предметы. Содержатель наркопритона нигде не работает и систематически употребляет вещества.

Правоохранители возбудили в отношении хабаровчанина уголовное дело за организацию и содержание наркопритона. По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемого арестовали. Ему грозит до четырёх лет колонии.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что наркопритон также накрыли в посёлке Берёзовка недалеко от краевой столицы. Мужчина в обмен на алкоголь сдавал свою квартиру зависимым гражданам, причём он знал об их «увлечении», но спиртное стало весомым аргументом для такого «заработка».

 
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