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Из пригорода Хабаровска на местные прилавки поставят мясо индейки

Из пригорода Хабаровска на местные прилавки поставят мясо индейки
Несмотря на привередливость птиц, их оказалось выгодно разводить
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В хабаровских магазинах вскоре появится мясо индейки французской породы. За разведение редкого вида взялись фермеры из села Сосновка. Жителям дальневосточной столицы понравилась экспериментальная партия, и теперь предприниматели реализуют краевой грант — оборудуют птичник на тысячи голов.

Бизнесмен Армен Пилипосян раньше руководил строительной компанией, но в прошлом году решил кардинально сменить сферу деятельности. Он завёз в Хабаровский район трёх индеек породы французская бронзовая, а сейчас у него 120 голов. Эти птицы требуют тщательного ухода: они не любят яркий свет, предпочитают подстилку из стружки хвойных пород и пьют воду, очищенную ультрафиолетом. Каждый нюанс в уходе отражается на вкусе мяса.

«Больше общего и, наверное, я так чувствую, с говядиной. И со свининой не сравнишь! Больше с говядиной можно сравнить», — объяснил корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» фермер Асмик Карамян.

Птицы обосновались в бывшем помещении хабаровского лесхоза, на его ремонт бизнесмены затратили порядка миллиона рублей. Корма приходится закупать на западе, поскольку готовить самим дорого и местные качественные ингредиенты найти непросто. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году предприниматели выиграли грант на разведение индеек. Полтора миллиона рублей фермеры направят на обустройство помещения для водоподготовки, хранилища кормов и птичника.

«От правильных расчётов именно вентиляции зависит продуктивность и количество болезней, которые могут появиться», — сообщил Армен Пилипосян.

В начале февраля на ферме ожидают пополнение из Франции — две тысячи яиц. Стоимость партии составила около 300 тысяч рублей.

 
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