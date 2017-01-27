Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику

Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 13:30
В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
Хабаровчанку пытались завербовать на роль сирийской смертницы
Хабаровчанку пытались завербовать на роль сирийской смертницы
Житель Владивостока погиб под колёсами электрички
Житель Владивостока погиб под колёсами электрички
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
Регионы:


Популярное
вчера, 14:35
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 16:55
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
вчера, 16:08
Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
сегодня, 08:40
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
вчера, 17:55
Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом
вчера, 14:57
Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 13:35
В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 18:02
Житель Владивостока дорого заплатит за попытку "купить" чекиста
сегодня, 00:35
Во Владивостоке состоялась премьера "Притяжения"
вчера, 16:20
Инвестор первого приморского казино готов строить второй объект

Обсуждаемое
вчера, 14:57
30

Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 14:35
16

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 13:35
5

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 16:08
5

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 18:55
4

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
вчера, 15:57
3

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
вчера, 13:55
2

На набережной в Хабаровске сварят уху в рекордном котле
вчера, 14:40
2

Русло реки Светлая начали углублять экскаватором
вчера, 17:48
2

Прооперированного тигрёнка хотят назвать Трампом или Нельсоном
сегодня, 08:40
2

Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением сегодня, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 723



Система Orphus

Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику

Фирма в Хабаровском крае заплатит 21 миллион за взятку чиновнику
Предприниматели отдали замглавы администрации Советской Гавани больше миллиона рублей
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Общество с ограниченной ответственностью «Малахит» заплатит 21 миллион рублей за незаконную передачу денег чиновнику в Советской Гавани. Компания отдала заместителю главы администрации больше миллиона за покровительство.

По информации следствия, администрация Советской Гавани в 2013 году заключила с ООО «Малахит» муниципальные контракты на установку сейсмокаркасов на многоквартирные дома. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», директор фирмы передал заместителю главы администрации по инвестиционной политике, поддержке предпринимательства и внешних связей взятку в размере больше 1,3 миллиона рублей за покровительство.

Позже он изменил утверждённые проекты по монтажу фасадных панелей и комплектующих, завысив сведения о стоимости материалов. Также директор ООО «Малахит» через заместителя главы администрации города передал в качестве коммерческого подкупа 280 тысяч рублей представителю ООО «ЭкспертСтрой ДВ», который контролировал сроки и качество выполнения работ на строительном объекте. Деньги чиновнику дали, чтобы тот подписал документы с недостоверными сведениями. Предоставив к оплате фиктивные документы, предприниматель получил больше 38 миллионов рублей при фактических затратах в 18 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, «Малахит» привлекли к административной ответственности. Сейчас расследуются уголовные дела в отношении директора компании. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, мошенничестве и коммерческом подкупе. Представитель ООО «ЭкспертСтрой ДВ» ответит за последнее из озвученных преступлений, а чиновник администрации — за получение взятки в особо крупном размере и пособничестве в коммерческом подкупе.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в 2015 году выяснилось, что два многоквартирных дома, в которых проживали 180 семей, в течение 7 месяцев оставались без газоснабжения по вине строителей, которые должны были выполнить сейсмоусиление. К длительному отключению голубого топлива привела задержка работ. В этом году каркасы, которые защитят строения от землетрясений, установили на 18 жилых домов, на очереди — ещё 16, их планируют оснастить уже в 2017 году.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru