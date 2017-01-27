Власти Хабаровского края пересмотрят бюджетные приоритеты ради молодых

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил правительству активнее работать над решением жилищного вопроса для молодых семей, которые нуждаются в квартирах. Количество таковых в регионе составляет около восьми тысяч — скорость в этой очереди показалась губернатору слишком низкой.

О том, какими темпами в крае обеспечивают жильём молодёжь, на расширенном заседании правительства рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по молодёжной политике Иван Джуляк. В регионе действуют две программы, которыми могут воспользоваться семьи — в прошлом году поддержку получили более 330 ячеек общества.

«Ещё 25 молодых семей улучшили свои жилищные условия и закрепились в районах края в рамках федеральной программы по социальному развитию села. При этом желание получить помощь в приобретении квартир выразили более 4100 семей», — сказал чиновник.

Губернатор отметил, что властям региона следует прилагать больше усилий к решению этой проблемы. По его мнению, правительству края имеет смысл подумать над созданием отдельной программы, которая в короткие сроки могла бы свести очередь к минимуму.

«У нас так бывает, что мы предлагаем, а молодёжь на это не идёт, отказывается. Но если есть столько желающих — это хорошо, надо садиться и думать с нашими структурами, с Минстроем, что мы можем сделать. Рисовать специальную программу и пересматривать ориентиры и приоритеты в бюджете», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона напомнил, что раньше решением этого вопроса занимался именно комитет по молодёжной политике, полномочия которого передали министерству строительства, и не исключил возможность обратной их передачи.

«Нужно активнее работать, чтобы не просто цифры были, а мы могли сказать: в этом году полторы тысячи человек обеспечим, потом — ещё столько же, и за три года закроем эту тему. И очередь будет идти уже на десятки, в пределах разумного», — резюмировал губернатор.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском крае в этом году господдержку молодым семьям увеличили на 25 %. Между ними на компенсацию части затрат по покупке жилья на первичном и вторичном рынках распределят около 350 миллионов рублей. Также регион получил 139 миллионов из федерального бюджета — эти деньги достанутся только тем, кто собирается приобрести квартиры на вторичном рынке. Край планирует поддержать около 570 «очередников».