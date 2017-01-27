Власти Хабаровского края пересмотрят бюджетные приоритеты ради молодых

Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 13:11
В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
Житель Владивостока погиб под колёсами электрички
Житель Владивостока погиб под колёсами электрички
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 14:35
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 16:55
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
вчера, 16:08
Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
сегодня, 08:40
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
вчера, 17:55
Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом
вчера, 14:57
Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 13:35
В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 13:24
Все детские пособия и материнский капитал в Приморье проиндексированы
вчера, 18:02
Житель Владивостока дорого заплатит за попытку "купить" чекиста
сегодня, 00:35
Во Владивостоке состоялась премьера "Притяжения"

Обсуждаемое
вчера, 14:57
30

Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 14:35
15

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 13:35
5

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 16:08
5

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 18:55
4

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
вчера, 15:57
3

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
вчера, 13:55
2

На набережной в Хабаровске сварят уху в рекордном котле
вчера, 14:40
2

Русло реки Светлая начали углублять экскаватором
сегодня, 08:40
2

Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
сегодня, 10:25
2

Владивосток попал в топ-3 популярных городов России у иностранцев
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением сегодня, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 723



Система Orphus

Власти Хабаровского края пересмотрят бюджетные приоритеты ради молодых

Власти Хабаровского края пересмотрят бюджетные приоритеты ради молодых
Губернатор региона предложил модернизировать программу жилищной поддержки семей
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил правительству активнее работать над решением жилищного вопроса для молодых семей, которые нуждаются в квартирах. Количество таковых в регионе составляет около восьми тысяч — скорость в этой очереди показалась губернатору слишком низкой.

О том, какими темпами в крае обеспечивают жильём молодёжь, на расширенном заседании правительства рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по молодёжной политике Иван Джуляк. В регионе действуют две программы, которыми могут воспользоваться семьи — в прошлом году поддержку получили более 330 ячеек общества.

«Ещё 25 молодых семей улучшили свои жилищные условия и закрепились в районах края в рамках федеральной программы по социальному развитию села. При этом желание получить помощь в приобретении квартир выразили более 4100 семей», — сказал чиновник.

Губернатор отметил, что властям региона следует прилагать больше усилий к решению этой проблемы. По его мнению, правительству края имеет смысл подумать над созданием отдельной программы, которая в короткие сроки могла бы свести очередь к минимуму.

«У нас так бывает, что мы предлагаем, а молодёжь на это не идёт, отказывается. Но если есть столько желающих — это хорошо, надо садиться и думать с нашими структурами, с Минстроем, что мы можем сделать. Рисовать специальную программу и пересматривать ориентиры и приоритеты в бюджете», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Глава региона напомнил, что раньше решением этого вопроса занимался именно комитет по молодёжной политике, полномочия которого передали министерству строительства, и не исключил возможность обратной их передачи.

«Нужно активнее работать, чтобы не просто цифры были, а мы могли сказать: в этом году полторы тысячи человек обеспечим, потом — ещё столько же, и за три года закроем эту тему. И очередь будет идти уже на десятки, в пределах разумного», — резюмировал губернатор.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском крае в этом году господдержку молодым семьям увеличили на 25 %. Между ними на компенсацию части затрат по покупке жилья на первичном и вторичном рынках распределят около 350 миллионов рублей. Также регион получил 139 миллионов из федерального бюджета — эти деньги достанутся только тем, кто собирается приобрести квартиры на вторичном рынке. Край планирует поддержать около 570 «очередников».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru