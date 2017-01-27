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Инвалид из Хабаровского края пробил себе дорогу в большой спорт

Инвалид из Хабаровского края пробил себе дорогу в большой спорт
Ему удалось взять золото на соревнованиях международного уровня
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Житель Ванинского района Хабаровского края, который волею судьбы лишился правой ноги, попал в большой спорт. Он одержал победу в международных соревнованиях по пауэрлифтингу. Роман Лоскутников при этом состязался в одной категории со здоровыми соперниками.

Инвалид из посёлка Высокогорного потерял ногу в 12 лет после падения с товарного поезда. Позже он попал в аварию и месяц пролежал в коме. Роман считает виной всему собственную глупость и вредные привычки, поэтому меняет свою жизнь. Он тренируется по три раза в неделю и не пропускает ни одного занятия. Как результат — победа в международных соревнованиях по пауэрлифтингу.

«Там человек двести было. Двадцать спортсменов меня поздравляли, дядьки. Говорили, ты настоящий мужик. Они вообще в шоке. Девчонки в ладоши хлопали. Кричали: «Молодец!», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Роман Лоскутников.

Не опускать руки и добиваться своего помог нынешнему победителю его тренер Павел Костырко. Он трёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу среди ветеранов, на его счету 13 мировых рекордов. Знакомство с Романом стало открытием для обоих.

«Никогда у нас не было, чтобы инвалид приседал, делал тягу, занимался пауэрлифтингом — силовым троеборьем. В течение года я смотрю, что у нас начал процесс идти буквально на глазах, как в сказке. У него начали расти мышцы на культе, что характерно», — объяснил Павел Костырко.

У спортсмена возникают проблемы с протезом. Из-за того, что его мышцы быстро растут, при увеличении нагрузок трескается чашечка, поэтому её приходится часто менять. Помочь парню может специальный спортивный механизм стоимостью в 1,6 миллиона рублей. Такой суммы у парня нет, но уходить из спорта он не намерен.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о другом инвалиде, который, несмотря на недуг, достигает высоких результатов. Поэт из краевой столицы Станислав Михайленко, который страдает ДЦП, отметил выпуск своей четвёртой книги. Он прибегнул к помощи неравнодушных и организовал сбор денег на печать. Незнакомые доброжелатели из Москвы заинтересовались проектом Стаса и полностью покрыли его расходы на сборник.

 
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