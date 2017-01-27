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Кубок Хабаровска по хоккею с мячом вновь завоевал СКИФ

Кубок Хабаровска по хоккею с мячом вновь завоевал СКИФ
В напряжённом матче команда обыграла соперников из СДМ
16 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: федерация хоккея с мячом Хабаровского края

В Хабаровске прошёл финал Кубка города по хоккею с мячом среди коллективов физической культуры. В напряжённом матче победу у СДМ вырвала команда СКИФ. Дружина стала обладателем трофея в шестой раз.

Опасные моменты попеременно возникали то у одних, то у других ворот. Внести интригу в матч позволила игра сразу пяти хоккеистов, ранее выступавших за «СКА-Нефтяник»: за СКИФ сражаются Олег Андрющенко и защитник Дмитрий Попов, а за СДМ — полузащитники Руслан Шувалов и Евгений Стеблецов, а также защитник Константин Ерёменко.

«Я думаю, что это лучший финал за всю историю розыгрыша Кубка Хабаровска. По драматичности, по накалу он не сравнится с предыдущими восемью. Это произошло из-за хорошего подбора игроков в командах, СДМ усилили Константин Ерёменко и Евгений Стеблецов — скорость возросла, движение улучшилось, поскольку остальные хоккеисты тянутся к именитым новичкам», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

За баталиями внимательно следили болельщики. На стадионе «Нефтяник» их было более 70. Такого количества зрителей на финале Кубка Хабаровска не было несколько лет.  

«Даже судьи потом признались, что давно не работали на таких матчах — с первой до последней минуты игра держала их, хоккеистов и зрителей в напряжении. До финального свистка оставалась минута, но шансы сравнять у СДМ и увеличить отрыв у СКИФа сохранялись», — отметил Олег Зиганшин.

Команды в этом сезоне встретятся минимум два раза, но уже в рамках чемпионата Хабаровского края. Игры этого турнира прошли экватор, поэтому впереди участников ждут самые напряжённые и ответственные матчи.   

В нынешнем сезоне СКИФ уже успел завоевать трофей. Как писало агентство, в декабре 2016 года команда разгромила «Арсенал» со счётом 11:3 и в четвёртый раз стала обладателем Суперкубка Хабаровска.

 
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