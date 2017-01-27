Хабаровчанку пытались завербовать на роль сирийской смертницы

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Девушка общалась с подстрекателем в социальных сетях
|Фото: pixabay.com
В дальневосточной столице на выездном заседании Приволжского окружного военного суда рассмотрели уголовное дело в отношении гражданина одной из республик Средней Азии и 23-летней уроженки Хабаровского края. Фигурантов обвинили в подстрекательств
Следствие установило, что уроженец среднеазиатской республики Пулатов долгое время был приверженцем радикально-религ
В 2015 году Пулатову удалось уговорить нескольких россиян, проживавших в разных регионах, на совершение преступлений. Среди попавших под его влияние оказалась жительница Хабаровского края — 23-летняя Саидова. Проникшись симпатией к вербовщику и его идеологическим взглядам, девушка согласилась выехать в Сирию, чтобы выступить там на стороне международной террористической организации в качестве смертницы. Кроме того, она нашла среди своего окружения ещё одного единоверца и стала склонять его к аналогичным действиям. Позже Пулатов через общение посредством Интернета окончательно сформировал у жителя Хабаровского края решимость вступить в ряды террористов. Завербованный Саидовой и Пулатовым мужчина попытался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и перевёл часть своих денег на счета международной террористической организации. После этого его задержали органы ФСБ и осудили.
Благодаря слаженным действиям сотрудников управления ФСБ России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из города Москва и Республики Карелия, преступную деятельность обвиняемых выявили и пресекли на ранней стадии. Это не позволило членам данной ячейки развернуть свою вербовочную работу по вовлечению россиян в ряды международной террористической организации. В январе 2016 года Пулатова и Саидову задержали и доставили в Хабаровск. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел хабаровского управления ФСБ России.
Коллегия Приволжского окружного военного суда признала Пулатова виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России: «Подстрекательст
Саидову также признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Подстрекательст
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, приговоры в законную силу ещё не вступили. Осуждённые вправе обжаловать их.
Следствие установило, что уроженец среднеазиатской республики Пулатов долгое время был приверженцем радикально-религ
В 2015 году Пулатову удалось уговорить нескольких россиян, проживавших в разных регионах, на совершение преступлений. Среди попавших под его влияние оказалась жительница Хабаровского края — 23-летняя Саидова. Проникшись симпатией к вербовщику и его идеологическим взглядам, девушка согласилась выехать в Сирию, чтобы выступить там на стороне международной террористической организации в качестве смертницы. Кроме того, она нашла среди своего окружения ещё одного единоверца и стала склонять его к аналогичным действиям. Позже Пулатов через общение посредством Интернета окончательно сформировал у жителя Хабаровского края решимость вступить в ряды террористов. Завербованный Саидовой и Пулатовым мужчина попытался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и перевёл часть своих денег на счета международной террористической организации. После этого его задержали органы ФСБ и осудили.
Благодаря слаженным действиям сотрудников управления ФСБ России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из города Москва и Республики Карелия, преступную деятельность обвиняемых выявили и пресекли на ранней стадии. Это не позволило членам данной ячейки развернуть свою вербовочную работу по вовлечению россиян в ряды международной террористической организации. В январе 2016 года Пулатова и Саидову задержали и доставили в Хабаровск. Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел хабаровского управления ФСБ России.
Коллегия Приволжского окружного военного суда признала Пулатова виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России: «Подстрекательст
Саидову также признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Подстрекательст
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, приговоры в законную силу ещё не вступили. Осуждённые вправе обжаловать их.