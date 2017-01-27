Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 11:43
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
Суд вынес приговор по контрабанде женьшеня на 41 миллион рублей
ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Регионы:


Популярное
вчера, 11:58
Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 12:42
Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 16:55
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
вчера, 14:35
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 16:08
Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 17:55
Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом
сегодня, 08:40
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
вчера, 14:57
Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 13:24
Все детские пособия и материнский капитал в Приморье проиндексированы
вчера, 13:35
В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая

Обсуждаемое
вчера, 14:57
29

Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 14:35
13

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 13:35
5

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 16:08
4

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 11:58
3

Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 12:42
3

Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 15:57
3

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
вчера, 14:40
2

Русло реки Светлая начали углублять экскаватором
вчера, 18:55
2

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
сегодня, 08:40
2

Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением сегодня, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 720



Система Orphus

Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств

Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
Многие комментаторы считают, что это излишне
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Жители дальневосточной столицы обсудили новость о возможном проведении гей-парада в их городе. По итогам анонимного опроса, проведённого в социальных сетях, большинство местных жителей, которые читают паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», гетеросексуальны.

Людей с иной ориентацией оказалось около 15,6 %. Они предпочли не высказываться об этом напрямую в комментариях. Некоторые из тех, кто принял участие в обсуждении, считают гомосексуализм противоестественным.

«Пусть встречаются <…>, но это не надо выставлять на показ здоровому на голову обществу, коих большинство. Зачем нарушать здравый смысл этими парадами. Природой определено, мужчина должен спать с женщиной, а не с мужиком», — написал пользователь «ВКонтакте» Alexander Bondar (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В то же время многие нейтрально и даже положительно относятся к представителям секс-меньшинств, но выступают против массовых мероприятий в их поддержку. Некоторые хабаровчане не понимают, зачем вообще проводить гей-парады и митинги.

«Что ж так наболело у кого-то? Эти парады не нужны никому <…> Смысл гей-парадов какой? Никто ж не проводит парады гетеросексуалов, или *** или асексуалов, правда ведь?» — изложил свою точку зрения Серега Пикин.

«Серега, потому-что геи ущемлены в правах, и парады нужны чтобы привлечь внимание к тому, что они не могу сочетаться браком с супругом со всеми вытекающими(наследство, принятие медицинского решения и тд), не могут усыновлять детей. В то время как у гетеров и *** таких проблем нет», — объяснил ему Влад Ефименков.

«К самим представителям ЛГБТ-сообщества отношусь индефферентно. Не лучше и не хуже гетеросексуалов. А вот парады не понимаю и не принимаю. Касательно семейного права и запрета на регистрацию однополых браков - сорян - ваши проблемы. Причем проблемы, легко обходящиеся, как правило, одним визитом к нотариусу», — высказался Кирилл Тирбах.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что москвичи захотели провести гей-парады в краевом центре и в столице ЕАО. Активист Николай Алексеев подал документы в администрацию обоих городов, но получил отказы. Его заявки отклонили в 67 городах по всей России. Теперь мужчина намерен обращаться в суд за защитой своих прав.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru