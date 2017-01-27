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ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске

ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
По всей России инициатор мероприятия Николай Алексеев получил более 60 отказов
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Администрация дальневосточной столицы не стала согласовывать митинг в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с уведомлением о проведении этого мероприятия — его хотели организовать 7 февраля на Комсомольской площади — в мэрию обратился известный активист ЛГБТ-движения, москвич Николай Алексеев. Рассмотрев письменное обращение общественника, управление делами администрации города отказало в согласовании митинга.

«В соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ, администрация города может не согласовать проведение публичного мероприятия в двух случаях: либо уведомление об организации подано с нарушением сроков, либо мероприятие планируют провести в местах, где это запрещено в соответствии с законодательством. Мы проштудировали действующее законодательство Российской Федерации и, учитывая его положения, проинформировали организатора о том, что заявленное мероприятие не может состояться в связи с нарушением действующего законодательства. Мы сослались на статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, а также на положения Конституции Российской Федерации и Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К сожалению, дозвониться организатору в настоящий момент не представляется возможным, поскольку абонент отключён», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник организационно-методического отдела управления делами администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Статья, которую озвучил собеседник агентства, подразумевает административное правонарушение, которое заключается в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Её санкции предусматривают ряд штрафов, а для юридических лиц, к тому же, приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме этого, нарушителей могут арестовать.

Редакции агентства стало известно, что Николаю Алексееву также запретили проводить гей-парад, который должен был состояться в Биробиджане 6 февраля. Администрация города в качестве аргумента привела нарушение Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ранее к нему же апеллировали мэрия Благовещенска и администрации ещё 65 городов, где Николай Алексеев собирался провести аналогичные мероприятия. Московский ЛГБТ-активист везде получил отказ.

 
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