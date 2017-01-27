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Гостеприимная комсомольчанка украла шубу у своей соседки

Гостеприимная комсомольчанка украла шубу у своей соседки
Она спрятала одежду на балконе и сказала, что её забрал знакомый
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за кражу шубы. Её соседка ненадолго отлучилась, и хозяйка квартиры спрятала верхнюю одежду потерпевшей на балконе. От себя девушка постаралась увести подозрения, сославшись на знакомого, который тоже в тот день был в гостях.

В городской отдел полиции за помощью обратилась жительница дома на улице Калинина. Она рассказала, что была в гостях у своей соседки и ненадолго отлучилась домой, а когда вернулась, то обнаружила, что её норковая шуба пропала. Ущерб потерпевшая оценила в 60 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к краже причастна 29-летняя соседка заявительницы. Когда она ушла к себе домой, фигурантка спрятала её шубу на балконе, а гостье сказала, что, возможно, одежду взял её знакомый, который в тот день тоже был в гостях у фигурантки уголовного дела.

Стражи правопорядка изъяли похищенную норковую шубу и вернули её владелице. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемую комсомольчанку отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее неоднократно писало о кражах шуб. Так, в краевом центре девушка оставила свою верхнюю одежду на вешалке в парикмахерской, а когда мастер закончил с ней работать, шубы на месте не оказалось — её унесли другие клиенты салона. А комсомольчанин лишился своей вещи, которую оставил в гардеробе кафе. Злоумышленник по ошибке получил меховое изделие вместо своей куртки по номерку и не стал от неё отказываться.

 
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