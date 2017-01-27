Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом

Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 10:07
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
В пятницу Хабаровск засыпает снегом
В пятницу Хабаровск засыпает снегом
"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока
"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока
Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Регионы:


Популярное
вчера, 11:58
Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 11:19
Во Владивостоке действует хакер-шантажист
вчера, 10:32
За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами
вчера, 12:42
Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 16:55
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
вчера, 14:35
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 16:08
Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 10:19
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
вчера, 17:55
Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом
вчера, 14:57
Приморские коммунисты атакуют Колчака

Обсуждаемое
вчера, 14:57
26

Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 14:35
11

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 13:35
5

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 10:19
3

Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
вчера, 11:58
3

Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 12:42
3

Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 15:57
3

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
вчера, 16:08
3

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 14:40
2

Русло реки Светлая начали углублять экскаватором
вчера, 18:55
2

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество вчера, 10:19
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 716



Система Orphus

Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом

Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом
Эта причина стала основной по результатам социального опроса
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Чаще всего жители дальневосточной столицы приходят на работу позже положенного времени из-за транспортного казуса. Такой вывод сделали специалисты службы исследований портала Зарплата.ру, которые провели соответствующий опрос. В нём приняли участие 870 работающих хабаровчан.

Чуть больше половины респондентов — 56 % — отметили, что в их организациях опоздания недопустимы. Задержаться утром дома на час и более могут около 12 %. Примерно 25 % хабаровчан позволяют себе опоздать на 10 минут, а 6 % — на полчаса. При этом у 56 % горожан фиксируется время прихода на работу. Опаздывают чаще всего из-за пробок и проблем с транспортом — эту причину озвучили 43 % жителей Хабаровска. Долгие сборы становятся поводом к задержкам 13 %, не слышат будильник по утрам 5 % опрошенных. Ещё треть — примерно 31 % респондентов — задержать может только форс-мажор.

Разнится и время, когда жители Хабаровска начинают свой рабочий день. Так, подавляющее большинство горожан — 58 % — работают с 9 утра, ещё 19 % — с 8 утра, а 12 % — и вовсе с 7 утра. Около 4 % опрошенных начинают трудиться не раньше 10 утра, ещё 2 % отметили, что у них нет фиксированного начала рабочего дня.

Больше половины хабаровчан (59 %) сообщили, что никогда не опаздывают на работу. Примерно 19 % задерживаются несколько раз в месяц, 14 % — несколько раз в год, оставшиеся 8 % опаздывают каждый день, хотя в компаниях у трети (30 %) из них такое считается недопустимым. При этом большая часть горожан — около 67 % — всегда предупреждают начальство об опозданиях, 10 % делают это только в том случае, если задерживаются более чем на 15 минут, а 13 % не сообщают об этом никогда. Среди тех, кто опаздывает ежедневно, 42 % никогда не извещает начальство.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru