Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом

Чаще всего жители дальневосточной столицы приходят на работу позже положенного времени из-за транспортного казуса. Такой вывод сделали специалисты службы исследований портала Зарплата.ру, которые провели соответствующий опрос. В нём приняли участие 870 работающих хабаровчан.

Чуть больше половины респондентов — 56 % — отметили, что в их организациях опоздания недопустимы. Задержаться утром дома на час и более могут около 12 %. Примерно 25 % хабаровчан позволяют себе опоздать на 10 минут, а 6 % — на полчаса. При этом у 56 % горожан фиксируется время прихода на работу. Опаздывают чаще всего из-за пробок и проблем с транспортом — эту причину озвучили 43 % жителей Хабаровска. Долгие сборы становятся поводом к задержкам 13 %, не слышат будильник по утрам 5 % опрошенных. Ещё треть — примерно 31 % респондентов — задержать может только форс-мажор.

Разнится и время, когда жители Хабаровска начинают свой рабочий день. Так, подавляющее большинство горожан — 58 % — работают с 9 утра, ещё 19 % — с 8 утра, а 12 % — и вовсе с 7 утра. Около 4 % опрошенных начинают трудиться не раньше 10 утра, ещё 2 % отметили, что у них нет фиксированного начала рабочего дня.

Больше половины хабаровчан (59 %) сообщили, что никогда не опаздывают на работу. Примерно 19 % задерживаются несколько раз в месяц, 14 % — несколько раз в год, оставшиеся 8 % опаздывают каждый день, хотя в компаниях у трети (30 %) из них такое считается недопустимым. При этом большая часть горожан — около 67 % — всегда предупреждают начальство об опозданиях, 10 % делают это только в том случае, если задерживаются более чем на 15 минут, а 13 % не сообщают об этом никогда. Среди тех, кто опаздывает ежедневно, 42 % никогда не извещает начальство.