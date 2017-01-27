Андрей Мартемьянов: "Амуру" нужна была победа, и мы её добились

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского хоккейного клуба «Амура» Андрей Мартемьянов после победного матча над «Медвешчаком» из Загреба поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что неплохая игра «тигров» в атаке настраивает его на оптимистический лад.

Поражение в Хабаровске стало для хорватского «Медвешчака» вторым, которое игроки из Загреба потерпели на Дальнем Востоке. Как писало РИА «Восток-Медиа», к «Амуру» гости приехали после матча с владивостокским «Адмиралом», в котором уступили со счётом 1:4. «Тигры» также взяли верх над «медведями» — 4:2.

«Игра была хорошая, интересная для болельщиков. Заключительный матч домашнего турне, спасибо за поддержку нашим преданным болельщикам, мы играли для них. Тяжёлый матч выдался, нам победа была очень нужна, и мы её добились. Спасибо парням за самоотдачу, выложили всё, что могли», — рассказал Андрей Мартемьянов.

Во встрече с «Медвешчаком» наставник «тигров» кардинально поменял состав звеньев, а легионеры Кристиан Куусела и Теему Рамстедт вообще не были заявлены на матч. По словам Андрея Мартемьянова, они находятся не в лучшей форме, поэтому этих хоккеистов заменили другие. Впереди у «Амура» шесть матчей на выезде, в поездку отправится вся команда.

«Мы туда едем, не опустив рук, все видели, что команда сражается, бьётся, глаза у парней горят. Бывает, эмоции перехлёстывают, поэтому возникают невынужденные ошибки», — отметил Андрей Мартемьянов.

Первым соперником хабаровской команды в заключительной выездной серии чемпионата станет «Авангард». Встреча пройдёт 31 января в Омске.