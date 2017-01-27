В Хабаровске семь школьных классов закрыли на карантин по ОРВИ

Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 09:55
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
В пятницу Хабаровск засыпает снегом
В пятницу Хабаровск засыпает снегом
"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока
"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока
Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
Регионы:


Популярное
вчера, 11:58
Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 11:19
Во Владивостоке действует хакер-шантажист
вчера, 10:32
За ночь во Владивостоке произошло несколько ДТП с местными таксистами
вчера, 12:42
Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 16:55
Во Владивостоке спасли 50 "рыбаков-пингвинов"
вчера, 16:08
Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 14:35
Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 10:19
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
вчера, 17:55
Невнимательная мать из Комсомольска не заметила у ребёнка перелом
вчера, 13:24
Все детские пособия и материнский капитал в Приморье проиндексированы

Обсуждаемое
вчера, 14:57
25

Приморские коммунисты атакуют Колчака
вчера, 14:35
11

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
вчера, 13:35
5

В Хабаровске на линию вышли три новых трамвая
вчера, 10:19
3

Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
вчера, 11:58
3

Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке
вчера, 12:42
3

Во Владивостоке спасли сову с сотрясением мозга
вчера, 15:57
3

В Приморье второй ребёнок стал жертвой отравы от тараканов
вчера, 16:08
3

Во Владивостоке на дрейфующей льдине в море уносит 50 рыбаков
вчера, 14:40
2

Русло реки Светлая начали углублять экскаватором
вчера, 18:55
2

Власти Хабаровска предпочли новым троллейбусам автобусы на газе
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество вчера, 10:19
Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 716



Система Orphus

В Хабаровске семь школьных классов закрыли на карантин по ОРВИ

В Хабаровске семь школьных классов закрыли на карантин по ОРВИ
При этом по городу эпидпорог постепенно снижается
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице в двух общеобразовательных школах некоторые классы закрыли на карантин. Такое решение приняли из-за того, что в этих коллективах больше 20 % детей заразились острыми респираторными вирусными заболеваниями. Всего в Хабаровске на время приостановили учёбу семь классов начального звена.

«Была ещё третья школа, в которой классы закрыли на карантин по ОРВИ, но сейчас ситуация там стабилизировалась. Классы закрывают, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и превышения эпидпорога. Как правило, примерно в течение недели дети выздоравливают и возвращаются к учёбе. Случаи заболевания гриппом в городе по-прежнему единичны», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела управления здравоохранения городской администрации Галина Аристова.

С 9 по 15 января эпидемиологический порог в краевой столице был превышен на 43 %, тогда как на следующей неделе, с 16 по 22 января, — всего на 0,6 %. Говорить о снижении риска заболеваемости уже можно, но, по словам специалистов Горздрава, по-прежнему нельзя забывать о мерах предосторожности.

«В городе и крае ещё действуют все меры эпидемиологического воздействия. Проводится обработка и проветривание помещений, в том числе и в общественном транспорте. Мы просим всех, кто заболел, но не может не выйти на работу, использовать маски, которые нужно менять каждые два-три часа. И одно из важных правил — мытьё рук, потому что инфекции передаются не только воздушно-капельным, но и контактным путём», — рассказала Галина Аристова.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в целом по краю пик заболеваемости гриппом и ОРВИ пройдёт до конца января. Специалисты прогнозировали, что во второй половине месяца начнётся подъём заболеваемости. Ситуацию в регионе не расценивают как критическую, поскольку все необходимые меры принимаются вовремя.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru