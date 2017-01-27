В Хабаровске семь школьных классов закрыли на карантин по ОРВИ

В дальневосточной столице в двух общеобразовательных школах некоторые классы закрыли на карантин. Такое решение приняли из-за того, что в этих коллективах больше 20 % детей заразились острыми респираторными вирусными заболеваниями. Всего в Хабаровске на время приостановили учёбу семь классов начального звена.

«Была ещё третья школа, в которой классы закрыли на карантин по ОРВИ, но сейчас ситуация там стабилизировалась. Классы закрывают, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и превышения эпидпорога. Как правило, примерно в течение недели дети выздоравливают и возвращаются к учёбе. Случаи заболевания гриппом в городе по-прежнему единичны», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела управления здравоохранения городской администрации Галина Аристова.

С 9 по 15 января эпидемиологический порог в краевой столице был превышен на 43 %, тогда как на следующей неделе, с 16 по 22 января, — всего на 0,6 %. Говорить о снижении риска заболеваемости уже можно, но, по словам специалистов Горздрава, по-прежнему нельзя забывать о мерах предосторожности.

«В городе и крае ещё действуют все меры эпидемиологического воздействия. Проводится обработка и проветривание помещений, в том числе и в общественном транспорте. Мы просим всех, кто заболел, но не может не выйти на работу, использовать маски, которые нужно менять каждые два-три часа. И одно из важных правил — мытьё рук, потому что инфекции передаются не только воздушно-капельным, но и контактным путём», — рассказала Галина Аристова.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в целом по краю пик заболеваемости гриппом и ОРВИ пройдёт до конца января. Специалисты прогнозировали, что во второй половине месяца начнётся подъём заболеваемости. Ситуацию в регионе не расценивают как критическую, поскольку все необходимые меры принимаются вовремя.