В Хабаровске ликвидировали стихийную ярмарку продажи БАДов

В дальневосточной столице сотрудники полиции пресекли продажу биологически активных пищевых добавок и косметических средств без сертификатов и лицензий. Они изъяли более трёхсот единиц товара на сумму порядка 250 тысяч рублей в одном из социальных учреждений города, где предприимчивые торговцы развернули стихийную ярмарку.

В правоохранительные органы обратился неравнодушный хабаровчанин, который стал свидетелем торговли неизвестными препаратами. Заявитель выражал тревогу, что продукция может пагубно отражаться на здоровье покупателей, основную массу которых составляли пожилые люди. Для проверки сообщения правоохранители организовали совместный рейд оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудников подразделения по исполнению административного законодательства управления МВД России по Хабаровску. Информация подтвердилась.

В зале социального учреждения развернули импровизированную ярмарку, где со столов, заменяющих полноценные торговые места, шла активная торговля биологически активными добавками и косметическими средствами широкого ассортимента. Трое продавцов — как выяснилось, они оказались жителями западных регионов России, — не смогли предоставить стражам правопорядка сопроводительные документы на товар. Гости Хабаровска рассказали, что работают как коммивояжеры, переезжая из города в город. В краевой центр они прибыли несколько дней назад, а продукцию привезли с собой под видом обычного багажа.

Особое внимание полицейских привлекли глазные и ушные капли, а также сироп. На этикетках они значились как биологически активные добавки. В соответствии с санитарными нормами, реализация такой продукции возможна при строгом соблюдении температурного режима и условий хранения. Но эти вещества находились при комнатной температуре в обычных картонных коробках.

Всего представители закона изъяли 331 единицу товара на сумму порядка 250 тысяч рублей. Образцы направлены на экспертизу, которая должна установить, несет ли содержимое опасность для покупателя.

Стражи правопорядка выяснили, что владелец изъятой партии БАДов зарегистрирован в Республике Башкортостан. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.