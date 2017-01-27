В Хабаровске сегодня поздравят блокадников Ленинграда

Сегодня, 27 января, в России отмечают один из Дней воинской славы, а именно — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Соответствующий праздник утвердили 13 матра 1995 года в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России».





В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.







В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года в Ленинграде был дан праздничный салют. В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные 900 дней блокады.





Сегодня в числе первых поздравления принимают блокадники Ленинграда, которые живут в Хабаровске. Они встречаются с учениками городских школ и рассказывают им о пережитых трудных временах. Кроме этого, в дальневосточной столице уже в это воскресенье, 29 января, состоится патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвящённая 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда. Она пройдёт в трёх крупных торгово-развлекательных центрах Хабаровска — волонтёры будут раздавать кусочки хлеба, приготовленного по рецепту военного времени. Порции этого продукта весят всего 125 граммов — таким был ежедневный паёк жителей осаждённого города.