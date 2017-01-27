В пятницу Хабаровск засыпает снегом

Обещанные синоптиками осадки пришли в город к концу недели

В дальневосточной столице сегодня, 27 января, пасмурно. В течение всего дня небо останется затянутым облаками.





В Хабаровске идёт снег. Как уже писало агентство, специалисты Дальневосточного УГМС прогнозировали осадки в конце этой недели. Такое погодное явление — последствия западного циклона, который сместился на территорию региона.









Температура воздуха в утренние часы составляет -17...-15 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -12...-10 градусов.









Воздушные масся движутся с юго-запада. Скорость ветра составляет 8-13 метров в секунду.