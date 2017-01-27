В пятницу Хабаровск засыпает снегом

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Обещанные синоптиками осадки пришли в город к концу недели
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В дальневосточной столице сегодня, 27 января, пасмурно. В течение всего дня небо останется затянутым облаками.
В Хабаровске идёт снег. Как уже писало агентство, специалисты Дальневосточного УГМС прогнозировали осадки в конце этой недели. Такое погодное явление — последствия западного циклона, который сместился на территорию региона.
Температура воздуха в утренние часы составляет -17...-15 градусов по Цельсию. После обеда столбик термометра покажет отметку в -12...-10 градусов.
Воздушные масся движутся с юго-запада. Скорость ветра составляет 8-13 метров в секунду.