Федеральный бюджет поддержит культуру Хабаровского края

Около 20 миллионов рублей потратят на укрепление материальной базы и творческую деятельность

В бюджете России на 2017 год предусмотрели около 20 миллионов рублей на развитие культурной сферы Хабаровского края. Субсидии власти региона направят в муниципалитеты — на укрепление материально-технической базы домов культуры и поддержку творческой деятельности театров.

Об этом на расширенном заседании правительства сообщила исполняющая обязанности краевого министра культуры Марина Лоскутникова. По её словам, учреждения, которые получат финансовую поддержку, прошли конкурсный отбор.

«Направлены заявки на укрепление материальной базы 16 домов культуры, расположенных в восьми муниципальных районах края», — сказала и.о. министра.

Марина Лоскутникова добавила, что «театральную» субсидию, размер которой превышает пять миллионов рублей, полностью потратят на нужды театра драмы Комсомольска-на-Амуре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», объект входит в долгосрочный план развития этого города. В первую очередь подрядчики отремонтируют фасад здания и благоустроят прилегающую к нему территорию, затем расширят и обустроят парковочную зону, отремонтируют фонтаны и террасы. Внутри театра обновят холлы первого и второго этажей, установят светодиодный мультимедийный экран на сцене, проведут монтаж светового сценического оборудования. Кроме этого, запланировано строительство отдельного технологического здания. Туда вынесут установки систем вентиляции и другое оборудование из подвальных помещений, которые периодически топят грунтовые воды.

Ещё полтора миллиона бюджет России предоставит на развитие сельских учреждений культуры, в том числе — на пополнение фондов библиотек и подключение их к интернету.