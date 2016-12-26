В Хабаровском крае попутчик получил 16 лет колонии за убийство

Хабаровский краевой суд решил отправить на 16 лет в колонию строгого режима жителя одного из местных сёл Олега Рюмкина, которому вынес обвинительный приговор за убийство таксиста. Ранее судимый фигурант уголовного дела не только расправился с извозчиком, но и похитил деньги и телефоны потерпевшего.

Преступление Рюмкин совершил чуть больше года назад — в ночь с 23 на 24 декабря. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», будучи пьяным, остановил в селе Краснореченское машину и попросил водителя SsangYong Istana за вознаграждение отвести его домой в посёлок Бычиха (первоначально полиция сообщала, что проживал фигурант дела в селе Осиновая Речка — прим. ред.). В пути злоумышленник решил напасть на перевозчика, чтобы забрать имеющиеся у того деньги. Когда водитель довёз его до пункта назначения Рюмкин сходил домой за ножом, после чего попросил автовладельца проехать к одной из тупиковых улиц посёлка.

«Приехав в указанное место, Рюмкин вышел из автомобиля и, чтобы выманить водителя из салона для удобства нападения, сообщил, что на автомобиле якобы поврежден бампер. Когда водитель оказался рядом с Рюмкиным, тот неожиданно напал и нанес потерпевшему множественные удары ножом в грудь. Водитель пытался спастись, ему даже удалось сесть в салон автомобиля и завести двигатель, но затем он лишился сознания от большой кровопотери», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что после этого Рюмкин перетащил водителя в проход между сидениями, где ножом вновь нанес ранения, от которых потерпевший скончался. Добычей злоумышленника стали шесть тысяч рублей и два сотовых телефона.

Кроме основного наказания в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима суд ограничил Рюмкину свободу на полтора года. Приговор пока не вступил в законную силу.