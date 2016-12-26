В Хабаровском крае в 2017-м начнут строить больницу, ФАП и амбулаторию

О планах на следующий год рассказал министр здравоохранения региона

В Хабаровском крае власти региона ожидают, что в следующем году начнётся строительство нескольких важных объектов здравоохранения. Об этом, подводя итоги годовой работы, рассказал сегодня, 26 декабря, министр здравоохранения края Александр Витько.

«Разработана необходимая документация и получено положительное заключение госэкспертизы по строительству детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре. Объект предусмотрен долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Юности. Первая очередь включает в себя детскую поликлинику, вторая - лечебный корпус и детское консультативное отделение. Строительство начнётся в 2017 году при условии выделения средств федерального бюджета», — отметил глава министерства.

По словам Александра Витько, также готова проектная документация на строительство фельдшерско-акушерского пункта с жилым помещением в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района, на завершающем этапе находится проектирование амбулатории в поселке Сита района имени Лазо. Строительство данных объектов так же власти планируют запустить в 2017 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Министр также отметил, что в 2016 году в крае продолжен капитальный ремонт медицинских объектов. В частности, идёт реконструкция акушерского корпуса краевого Перинатального центра в Хабаровске.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», возведение акушерского корпуса перинатального центра началось весной 2014 года. Изначально планировалось, что объект начнёт принимать первых новорождённых уже в 2015-м, однако стройка затянулась.

Летом этого года на встрече с заместителем министра здравоохранения России Игорем Каграмоняном губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обращал внимание на проблемы с акушерским корпусом. Так, на тот момент, по его словам, были готовы 80 % от запланированных работ: освоены 883,6 миллиона рублей, в том числе 632,6 миллиона средств федерального бюджета. Из-за финансовых проволочек простаивало оборудование, истекали гарантийные сроки. Без поддержки федерального бюджета завершить строительство не представляется возможным, заявлял тогда глава региона.