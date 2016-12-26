Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины

В пригороде Хабаровска иномарка въехала в фасад гостиницы «Ривьера», входящей в состав туристического комплекса «Заимка». Видео, на котором запечатлены последствия разрушительного происшествия, снял на камеру мобильного устройства один из руководителей ТК. Не без юмора он прокомментировал произошедшее: «Хотел заселиться, видать».

На кадрах, которые растиражировали пользователи социальных сетей, видно, в частности, что на обочине лежит перевёрнутый на бок автомобиль, а другой «торчит» между окнами цокольного этажа здания. Очевидцы, оставшиеся за кадром, сообщили снимавшему, что есть и другие повреждённые машины, которые на момент ДТП были припаркованы у обочины.

«К счастью, среди людей пострадавших нет. Повреждены только машины и у гостиницы автомобиль снёс заграждение и немного повредил обшивку стены. Ущерб в пределах 50-100 тысяч рублей. Мы ещё не видели материалов дела, подробности пока есть только у ГИБДД, поэтому пока не могу сказать, как будем взыскивать ущерб. Повреждения мы устраним, думаю, за ближайшие два дня», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов.

Он уточнил, что, вероятнее всего, к происшествию привело нарушение водителем скоростного режима — подобное в районе гостиницы случилось впервые.

Как уточнил корреспонденту агентства начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Хабаровскому району Евгений Незенц, за рублём автомобиля, взявшего на таран чужие иномарки и здание гостиницы, был мужчина 1973 года рождения. В результате он повредил три автомобиля, так же импортного производства: Nissan Serena, Toyota Harrier и Toyota Corolla Spacio.

Сотрудники ДПС выявили признаки опьянения у водителя, однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Теперь его ждёт лишение прав управления транспортным средством и иски от владельцев повреждённых машин. Известно, что автомобиль виновника ДТП был застрахован.