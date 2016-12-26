В Николаевске-на-Амуре переселенцы из аварийного жилья получили новое

В Николаевске-на-Амуре сегодня, 26 декабря, строители сдали в эксплуатацию новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Возведение обошлось казне Хабаровского края в 30 миллионов рублей. Ещё 71 миллион профинансировал Фонд содействия реформированию ЖКХ, а около 22 миллионов выделил местный бюджет.

В ближайшее время новые квартиры в нем получат 142 человека, а к августу следующего года строители возведут ещё шесть подобных домов. Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, расселиться в них смогут 150 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Строительство в Николаевске-на-Амуре позволит ликвидировать более 60 аварийных бараков. На жильё смогут рассчитывать свыше 300 граждан. Это хороший результат для города. Мы видим, как решается наиболее острый социальный вопрос», — поделился замминистра ЖКХ региона Эдуард Бурдинский.

В рамках госпрограммы с 2013 по 2017 год для переселенцев из аварийного жилья в Хабаровском крае всего должно быть построено 39 объектов. В настоящее время в разных районах региона уже сдано 32 жилых дома, куда переехали около двух тысяч человек.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Фонд содействия реформированию ЖКХ в начале этого года одобрил заявку региона на получение 222 миллионов рублей. Именно такая сумма была необходима для реализации заключительного этапа программы переселения граждан из аварийного жилья в 2016-2017 годах.